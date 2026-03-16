MATRIZE-IANS Opinion Poll: ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा ओपिनियन पोल, चौंका रहे आंकड़े

पश्चिम बंगाल में चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है. 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है. जनता सत्ता किसे सौंपेगी, इसका पता तो नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा लेकिन इससे पहले ओपिनियन पोल के जरिए चुनावी समीकरण का गणित लगाया जाने लगा है. MATRIZE-IANS ने जनता का मूड जानने के लिए सर्वे किया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं. टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मौजूदा सीएम ममता बनर्जी के लिए भी यह कई मायनों में खास दिख रहे हैं.

किसे मिलेगी बंगाल की सत्ता?

बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रही हैं तो बीजेपी ने भी राज्य में पहली बार कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत के 148 सीटों की जरूरत होगी. जनता को साधने के लिए सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. अब देखना होगा कि बंगाल की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है. साल 2011 से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं.

क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े?

MATRIZE-IANS ओपिनियन पोल के मुताबिक, टीएमसी को चुनाव में 155 से 170 सीटें मिल सकती हैं. सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी को जनता फिर से सत्ता सौंप सकती है लेकिन उसको मिलने वाली सीटों की संख्या घटती दिख रही है. 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटों पर जीत मिली थी. ओपिनियन पोल में उसकी सीटें घटती हुई दिख रही हैं. ओपिनियन पोल में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, 2021 में बीजेपी ने 77 सीटों पर परचम लहराया था. इस चुनाव में भाजपा को 100 से 115 सीटें जाने का अनुमान है. वहीं, AIMIM को 5-6 और अन्य को 0-1 सीट मिलने का अनुमान है.

बंगाल में कब होंगे चुनाव?

पश्चिम बंगाल में दो फेज में इलेक्शन होंगे. पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. चुनाव का रिजल्ट 4 मई को घोषित किया जाएगा. बंगाल में काफी समय के बाद केवल दो चरणों में चुनाव हो रहा है. इससे पहले 2021 में राज्य में 8 फेज में वोटिंग हुई थी. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. बहुमत हासिल करने के 148 सीटों की जरूरत होगी.

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