Kaimur Election Result 2025: कैमूर में इस बार किसकी धूम? बीजेपी ने जीते भभुआ-मोहनिया, जानें बाकी दो सीटों का हाल
Bihar Election Result 2025: बिहार के कैमूर जिले में चार विधानसभा सीटें हैं. इनमें रामगढ़, भभुआ, मोहनिया और चैनपुर शामिल हैं. आइए जानते हैं इस बार चुनावों में किस सीट पर कौन-सी पार्टी जीती है.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. कैमूर जिले में बीजेपी की पैठ रही. बीजेपी ने कैमूर की चार में दो सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं एक सीट बीएसपी और एक सीट जेडीयू के नाम हुई. आइए जानते हैं किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया और कौन पिछड़ गया.
रामगढ़
बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव ने रामगढ़ सीट अपने नाम कर ली है. 70 हजार 835 वोटों के साथ उन्होंने बीजेपी के अशोक कुमार को सिर्फ 175 वोटों से हरा दिया है.
मोहनिया
मोहनिया में बीजेपी की संगीता कुमारी ने 76 हजार 290 वोटों से जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रवि शंकर को 18 हजार 752 वोटों से हरा दिया है जिन्होंने 57 हजार 538 वोट हासिल किए हैं.
चैनपुर
चैनपुर सीट एक बार फिर जमा खान के नाम हो गई है. पिछली बार वो बीएसपी में थे, इस बार उन्होंने जेडीयू से चुनाव लड़ा और 59 हजार 335 वोट बटोरे. जमा खान ने आरजेडी के बृज किशोर बिंद को 9 हजार 39 वोटों से मात दे दी है.
भभुआ
बीजेपी के भरत बिंद ने 80 हजार 39 वोट के साथ भभुआ सीट अपने नाम कर ली है. उन्होंने 24 हजार 415 वोटों से आरजेडी के बिरेंद्र कुमार सिंह को पछाड़ दिया है.
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा रहा था कैमूर का हाल?
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर की चार में से तीन सीटों पर आरजेडी ने दबदबा कायम किया था. वहीं एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी. यहां आप पिछले साल के आंकड़े देख सकते हैं.
- भभुआ- आरजेडी के भरत बिंद ने बीजेपी की रिंकी रानी पांडे को 1 हजार 45 वोटों से हरा दिया था.
- मोहनिया- आरजेडी की संगीता कुमारी ने बीजेपी के निरंजन राम को 12 हजार 54 वोटों से मात दे दी थी.
- चैनपुर- बीएसपी के मोहम्मद जमा खान ने बीजेपी के बृज किशोर बिंद को 24 हजार 294 मतों से पछाड़ दिया था.
- रामगढ़- आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीएसपी की अंबिका सिंह को 189 वोटों से हरा दिया था.
