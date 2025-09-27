हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी के स्टूडेंट्स के लिए आ गई गुड न्यूज, योगी सरकार ने स्कॉलरशिप पर ले लिया यह फैसला

यूपी के स्टूडेंट्स के लिए आ गई गुड न्यूज, योगी सरकार ने स्कॉलरशिप पर ले लिया यह फैसला

Yogi Government on Scholarship: उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को पहले जनवरी और फरवरी के दौरान स्कॉलरशिप मिलती थी. अब योगी सरकार ने उन्हें नवरात्र में ही स्कॉलरशिप दे दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Sep 2025 05:09 PM (IST)
फेस्टिव सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्टूडेंट्स को भी गुड न्यूज दे दी है. दरअसल, प्रदेश की योगी सरकार छात्र-छात्राओं के भविष्य और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. बेहतर शिक्षा माहौल देने के साथ-साथ आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य लगातार जारी है.

योगी सरकार ने लिया यह फैसला

इसी क्रम में इस वर्ष एक क्रांतिकारी पहल करते हुए छात्रवृत्ति समय से पहले देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत 26 सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई.

ये भी पढ़ें: बिहार में निकली स्पोर्ट्स ट्रेनर की वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

पहले कब मिलती थी स्कॉलरशिप?

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण नरेंद्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है. पूर्व में छात्रवृत्ति फरवरी-मार्च माह में दी जाती थी, जबकि अब इसे नवरात्र और सितंबर माह में वितरित किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राएं इसका लाभ समय पर उठा सकें. यह छात्र-छात्राओं के लिए एक तरह से दीपावली का गिफ्ट भी होगा.

ये भी पढ़ें: कितने पढ़े लिखे हैं सोनम वांगचुक, जानें कहां-कहां से होती है उनकी कमाई?

2025 में कितनी बांटी जाएगी स्कॉलरशिप?

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 59 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली थी, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 70 लाख से अधिक हो जाएगी. सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि छात्रों को समय से पूर्व छात्रवृत्ति मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मार्गदर्शन लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मिलकर व्यापक रणनीति बनाई. यही कारण है कि इस बार छात्रवृत्ति का लाभ छात्रों तक नवरात्र के पवन अवसर पर पहुंचेगा.

ये भी पढ़ें: DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई

Published at : 27 Sep 2025 05:09 PM (IST)
CM Yogi Education News Uttar Pradesh News Yogi Adityanath
