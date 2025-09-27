DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है. दरअसल हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 27 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.



कुल 195 पदों पर होगी भर्ती



इस भर्ती के तहत कुल 195 खाली पदों को भरा जाएगा. इनमें ग्रैजुएट अप्रेंटिस के 40 पद, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 20 पदों और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के 135 पद शामिल है. यह अवसर विशेष रूप से फ्रेशर और रिसर्च फील्ड में करियर बनाने वाले इच्छुक युवाओं के लिए है.



आवेदन के ल‍िए जरूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए कुछ योग्यताएं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय की गई है. इनमें ग्रैजुएट अप्रेंटिस पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ब्रांच में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस पद के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा अनिवार्य है. इसके अलावा आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों के पास फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी असिस्‍टेंट और COPA जैसे ट्रेंड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके अलावा केवल वहीं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 2021 से 2025 के बीच ग्रैजुएट डिप्लोमा या आईटीआई में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल किए है.



आयु सीमा और स्टाइपेंड



इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियम अनुसार उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी. वहीं उम्मीदवारों को हर महीने 8000 से 9000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा. उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी कौशल के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा. वहीं अप्रेंटिसशिप का समय 1 साल तक का होगा.



क्या है आवेदन प्रक्रिया?



1. डीआरडीओ में आवेदन करने के लिए बीई या बीटेक उम्मीदवारों को nats.education.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

2. वहीं आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस उम्मीदवार apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

3. रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को अपना एनरोलमेंट आईडी सिलेक्ट करना होगा.

4. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा.

5. फॉर्म सबमिट करने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें, जो आगे आपके काम आएगा.

