बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर पेश किया है. सीजीएल-4 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के बाद अब आयोग ने स्पोर्ट्स ट्रेनर यानी क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों को भी विशेष अवसर दिया गया है.

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 11 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

कुल 379 पदों में से 128 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. जबकि शेष पदों को विभिन्न वर्गों के अनुसार बांटा गया है, जिनमें अनारक्षित, एससी, एसटी, एमबीसी, बीसी, पिछड़े वर्ग की महिलाएं और ईबीसी शामिल हैं. इस तरह यह भर्ती सभी वर्गों को अवसर देती है और खेलों में प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाने का प्रयास है.

कौन कर सकता है अप्लाई

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी भी विषय से स्नातक पास होना जरूरी है. इसके साथ ही, उनके पास खेल से जुड़ी तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए. तकनीकी योग्यता में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान या केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, या फिर किसी मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री शामिल है.

खेल उपलब्धियों को भी इस भर्ती में अहम स्थान दिया गया है. उम्मीदवार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, या किसी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो. इसके अलावा, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेल, वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप जैसी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भागीदारी भी योग्यता मानी जाएगी. साथ ही, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप या पुलिस और रेलवे जैसी अंतर-प्रतियोगिताओं में लगातार भागीदारी को भी महत्व दिया जाएगा.

उम्र सीमा

आयु सीमा की बात करें तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बीसी और ईबीसी वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. अनारक्षित महिलाओं के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए यह सीमा 42 वर्ष रखी गई है.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगी. पहले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा ली जाएगी और फिर सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद उनकी योग्यता, अनुभव और खेल उपलब्धियों के आधार पर एक मेधासूची तैयार की जाएगी. इसी सूची के आधार पर अंतिम नियुक्ति दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: 1 लाख नार्वेजियन क्रोन भारत में कितने? जानें नॉर्वे में काम करने का फायदा

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI