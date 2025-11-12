हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड ने किया 10वीं-12वीं की डेटशीट में बड़ा बदलाव, अब इस डेट पर होंगे ये पेपर

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड ने किया 10वीं-12वीं की डेटशीट में बड़ा बदलाव, अब इस डेट पर होंगे ये पेपर

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट में बड़ा बदलाव किया गया है. अब 10वीं-12वीं की हिंदी और संस्कृत परीक्षाएं अलग-अलग शिफ्ट और नई तारीखों पर आयोजित होंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 12 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बोर्ड की तरफ से हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाओं की डेटशीट में बदलाव किया गया है. अब हिंदी और संस्कृत विषय की परीक्षाएं पहले के मुकाबले अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएंगी. इस बदलाव का असर पूरे राज्य के छात्रों पर पड़ेगा.

नए शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. पहले 18 फरवरी को 10वीं और 12वीं दोनों की हिंदी परीक्षा एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में रखी गई थी. लेकिन अब संशोधित टाइम टेबल के तहत, पहली पाली (सुबह) में 10वीं की हिंदी परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली (दोपहर) में 12वीं की हिंदी परीक्षा आयोजित की जाएगी.

संस्कृत की परीक्षा में भी हुआ बदलाव

हिंदी के साथ-साथ संस्कृत विषय की परीक्षा की तारीख में भी परिवर्तन किया गया है. पहले संस्कृत का पेपर 20 फरवरी को पहली शिफ्ट में होना तय था, लेकिन अब इसे 12 मार्च 2026 की दूसरी पाली में आयोजित किया जाएगा. इस बदलाव से छात्रों को विषयवार तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे उनके परीक्षा प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

परीक्षा की समय-सारिणी

पहली शिफ्ट: सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक

इतने छात्र देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2026

यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में कुल 52 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे. इनमें 27,50,945 छात्र 10वीं कक्षा में और 24,79,352 छात्र 12वीं कक्षा में परीक्षा देंगे. यह संख्या पिछले साल की तुलना में थोड़ी अधिक है, जिससे साफ है कि इस बार भी यूपी बोर्ड परीक्षा देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक परीक्षाओं में से एक होगी.

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों के एडमिट कार्ड जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे. छात्रों को अपने प्रवेश पत्र संबंधित स्कूलों से प्राप्त करने होंगे. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) ले जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

Published at : 12 Nov 2025 11:59 AM (IST)

