हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया

क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया

भारतीय सेना में भर्ती हर युवा का सपना होता है, लेकिन इसके लिए तय योग्यता, उम्र सीमा और फिटनेस मानक पूरे करना जरूरी है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Nov 2025 10:48 AM (IST)
देश की सेवा करने का सपना हर नौजवान का होता है और जब बात भारतीय सेना में भर्ती की आती है तो यह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि गर्व और सम्मान का प्रतीक बन जाती है. भारतीय सेना हर साल लाखों युवाओं को अपने साथ जुड़ने का मौका देती है, लेकिन बहुत से उम्मीदवारों को यह नहीं पता होता कि सेना में भर्ती होने का क्राइटेरिया क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, उम्र और योग्यता कितनी जरूरी है और चयन की प्रक्रिया कैसी होती है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

भारतीय सेना में भर्ती कई माध्यमों से होती है. कुछ पदों पर सीधी भर्ती होती है जबकि कुछ के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. सबसे पहले बात करें सैनिक भर्ती की तो इसमें 10वीं या 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं. अगर कोई उम्मीदवार अधिकारी बनना चाहता है तो वह 12वीं के बाद एनडीए परीक्षा या ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस परीक्षा दे सकता है. इसके अलावा इंजीनियरिंग करने वाले उम्मीदवार तकनीकी एंट्री स्कीम के जरिए सेना में शामिल हो सकते हैं जबकि मेडिकल या नर्सिंग फील्ड के युवाओं के लिए भी अलग से भर्ती निकाली जाती है.

सेना में भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार तय होती है. सैनिक जनरल ड्यूटी (GD) पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. क्लर्क, स्टोर कीपर या टेक्निकल पदों के लिए 12वीं कक्षा में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स विषय से पास होना आवश्यक है. अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी करनी होती है. वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए 12वीं में भौतिकी, रसायन और गणित (PCM) में कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

उम्र सीमा कितनी?


उम्र सीमा भी सेना भर्ती में अहम भूमिका निभाती है. सैनिक जीडी के लिए उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक रखी जाती है, जबकि क्लर्क, टेक्निकल या ट्रेड्समैन पदों के लिए 17.5 से 23 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. एनडीए परीक्षा के लिए 16.5 से 19.5 वर्ष और सीडीएस परीक्षा के लिए 19 से 25 वर्ष तक की आयु सीमा तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाती है.

क्या है शारीरिक मानक

हर उम्मीदवार को कुछ शारीरिक मानकों को पूरा करना होता है. कद कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन उम्र और कद के अनुसार तय किया जाता है और सीना कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए जो विस्तार के बाद 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए. फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़, पुल-अप्स, पुश-अप्स और बैलेंस टेस्ट जैसे अभ्यास शामिल होते हैं. इन सभी के अलावा मेडिकल टेस्ट भी जरूरी होता है जिसमें आंख, कान, दांत, दिल और अन्य जांच की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार पूरी तरह स्वस्थ है.

सिलेक्शन प्रोसेस

चयन प्रक्रिया कई चरणों में होती है. सबसे पहले उम्मीदवार को joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CEE आयोजित की जाती है. इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं. इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल जांच और अंत में मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 10:48 AM (IST)
Education Indian Army Recruitment 2025 How To Join Indian Army
