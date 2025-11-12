बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने देशभर के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर दिया है. बैंक ने अप्रेंटिसशिप के 2700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2025 तय की गई है.

जो अभ्यर्थी बैंक ऑफ बड़ौदा में बतौर अप्रेंटिस काम करना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यह मौका उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव हासिल करना और भविष्य में स्थायी नौकरी के लिए मजबूत आधार बनाना चाहते हैं.

पात्रता और उम्र सीमा

बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) पास होना जरूरी है. उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है. सरकार के नियमों के अनुसार, एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा. जिनमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन (Document Verification), लोकल लैंग्वेज टेस्ट (स्थानीय भाषा परीक्षा) शामिल हैं.

लिखित परीक्षा में 100 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. इसमें सामान्य और वित्तीय जागरूकता, गणितीय योग्यता, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी विषयों से सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आगे दस्तावेज़ सत्यापन और स्थानीय भाषा की परीक्षा देनी होगी. इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये हैं. जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये शुल्क है. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

बैंक में अप्रेंटिसशिप करने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

फिर उम्मीदवार “Apprentice Recruitment 2025” के लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई जानकारी जैसे नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक जानकारी भरें.

सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.

अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास रखें.

