हिंदी न्यूज़शिक्षातेजस क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल ने कहां से की पढ़ाई? पिता से लेकर पत्नी तक का है सेना से नाता

तेजस क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल ने कहां से की पढ़ाई? पिता से लेकर पत्नी तक का है सेना से नाता

दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर नमन स्याल हिमाचल के रहने वाले एक बेहद कुशल और अनुशासित फाइटर पायलट थे, जिन्होंने सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की थी.

22 Nov 2025 12:07 PM (IST)
दुबई एयर शो में शुक्रवार को देश का गर्व तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रदर्शन के दौरान हादसे का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के शूरवीर पायलट विंग कमांडर नमन स्याल ने अपनी जान कुर्बान कर दी. यह तेजस की 2016 में फोर्स में शामिल होने के बाद दूसरी बड़ी दुर्घटना है. हादसे ने पूरे देश, खासकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को गहरे सदमे में डाल दिया है, जहां नमन का परिवार रहता है.

नमन स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवान तहसील के पटियालकर गांव के रहने वाले थे. बेहद अनुशासित और शांत स्वभाव के नमन ने शुरू से ही देश की सेवा का सपना देखा था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा से की वही स्कूल जो भारतीय सेना और वायुसेना को कई बेहतरीन ऑफिसर देने के लिए जाना जाता है. उनकी उम्र 34 से 37 वर्ष के बीच बताई जा रही है. बचपन से ही वह पढ़ाई और खेल, दोनों में शानदार थे. स्कूल के दिनों में ही उनका फोकस भारतीय वायुसेना में जाने पर था. 24 दिसंबर 2009 को वह भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए और यहीं से उनकी असली उड़ान शुरू हुई.

देश के सबसे बेहतरीन विमानों को उड़ाने का अनुभव नमन स्याल सिर्फ तेजस ही नहीं, बल्कि कई बड़े और जटिल फाइटर जेट उड़ा चुके थे. नमन हाल ही में तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन में तैनात थे और उन्हें दुबई एयर शो में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने दिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी.

एयरफोर्स से जुड़ा परिवार

विंग कमांडर नमन स्याल के परिवार में देशसेवा की परंपरा रही है. उनके पिता जगन्नाथ स्याल भारतीय सेना के मेडिकल कोर में रहे और रिटायर होने के बाद हिमाचल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल बने. उनकी पत्नी अफसान खुद भारतीय वायुसेना में अधिकारी हैं. उनकी पांच-छह साल की बेटी है, जो परिवार की आंख का तारा है. उनकी मां बीना देवी बेटे और बहू से मिलने हैदराबाद आई हुई थीं, जहां नमन पोस्टेड थे. दुर्घटना के समय नमन की पत्नी कोलकाता में एक कोर्स के लिए गई थीं, जबकि माता-पिता तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर मौजूद थे.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
22 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Dubai Air Show Tejas Crash
