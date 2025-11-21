हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUP में निकली आंगनवाड़ी की बड़ी भर्ती, 16 हजार से ज्यादा पद खाली, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

UP में निकली आंगनवाड़ी की बड़ी भर्ती, 16 हजार से ज्यादा पद खाली, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

UP Anganwadi Recruitment 2025: UP सरकार ने 16,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें अलग-अलग जिलों में महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Nov 2025 04:42 PM (IST)
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कई जिलों में आंगनवाड़ी की बड़ी भर्ती शुरू कर दी है. राज्य कई जिलों में 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है. आइए जनते हैं किन जिलों में कितने पदों को भरा जाएगा और कौन इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

महिला और बाल विकास विभाग ने बताया कि अलग-अलग जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जिले की आखिरी तारीख अलग-अलग है, इसलिए उम्मीदवारों को अपने जिले का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.

कितने पद किस जिले में?

सरकार ने इस बार लगभग पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकाली है. कुछ जिलों में पदों की संख्या कम है तो कुछ में काफी ज्यादा. सबसे अधिक पद आजमगढ़, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में हैं.

  • ललितपुर – 262
  • शामली – 242
  • सीतापुर – 1408
  • लखीमपुर खीरी – 1407
  • प्रतापगढ़ – 1274
  • देवरिया – 802
  • गाजियाबाद – 411
  • बस्ती – 899
  • बिजनौर – 1016
  • औरैया – 728
  • एटा – 642
  • बागपत – 553
  • गौतमबुद्ध नगर – 240
  • हापुड़ – 290
  • महोबा – 285
  • अंबेडकर नगर – 849
  • अलीगढ़ – 907
  • पीलीभीत – 453
  • चंदौली – 528
  • गोंडा – 725
  • झांसी – 532
  • गोरखपुर – 622
  • भदोही – 369
  • आजमगढ़ – 1554

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को पहले मौका मिलेगा. अगर ऐसी उम्मीदवारें उपलब्ध न हों, तो उसी क्षेत्र की गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा/तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 04:42 PM (IST)
