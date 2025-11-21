UP में निकली आंगनवाड़ी की बड़ी भर्ती, 16 हजार से ज्यादा पद खाली, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

UP में निकली आंगनवाड़ी की बड़ी भर्ती, 16 हजार से ज्यादा पद खाली, ऐसे कर सकते हैं आवेदन
UP Anganwadi Recruitment 2025: UP सरकार ने 16,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें अलग-अलग जिलों में महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कई जिलों में आंगनवाड़ी की बड़ी भर्ती शुरू कर दी है. राज्य कई जिलों में 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है. आइए जनते हैं किन जिलों में कितने पदों को भरा जाएगा और कौन इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं.
महिला और बाल विकास विभाग ने बताया कि अलग-अलग जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जिले की आखिरी तारीख अलग-अलग है, इसलिए उम्मीदवारों को अपने जिले का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.
कितने पद किस जिले में?
सरकार ने इस बार लगभग पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकाली है. कुछ जिलों में पदों की संख्या कम है तो कुछ में काफी ज्यादा. सबसे अधिक पद आजमगढ़, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में हैं.
- ललितपुर – 262
- शामली – 242
- सीतापुर – 1408
- लखीमपुर खीरी – 1407
- प्रतापगढ़ – 1274
- देवरिया – 802
- गाजियाबाद – 411
- बस्ती – 899
- बिजनौर – 1016
- औरैया – 728
- एटा – 642
- बागपत – 553
- गौतमबुद्ध नगर – 240
- हापुड़ – 290
- महोबा – 285
- अंबेडकर नगर – 849
- अलीगढ़ – 907
- पीलीभीत – 453
- चंदौली – 528
- गोंडा – 725
- झांसी – 532
- गोरखपुर – 622
- भदोही – 369
- आजमगढ़ – 1554
कौन कर सकता है आवेदन?
उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को पहले मौका मिलेगा. अगर ऐसी उम्मीदवारें उपलब्ध न हों, तो उसी क्षेत्र की गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा/तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं.
