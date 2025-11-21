हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की दूसरी परीक्षा सिर्फ 40% छात्रों के लिए, कुछ छात्र होंगे बाहर; जान लें डिटेल्स

CBSE ने कक्षा 10वीं की दो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर वेबिनार आयोजित किया, जिसमें मुख्य और सुधार परीक्षा के नियम, पात्रता और समयसीमा स्पष्ट किए गए.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Nov 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 20 नवंबर को कक्षा 10वीं की दो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक वेबिनार आयोजित किया. इस वेबिनार में देशभर के स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और बोर्ड अधिकारी जुड़े. CBSE ने साफ किया कि दोनों परीक्षाएं उसी शैक्षणिक वर्ष में होंगी और दोनों में समान शैक्षणिक मानक लागू होंगे. इसका मकसद छात्रों को मुख्य परीक्षा और सुधार का मौका दोनों देना है.

प्रधानाचार्यों ने परीक्षा का समय, संचालन, कर्मचारी उपलब्धता और आंतरिक मूल्यांकन को लेकर सवाल पूछे. CBSE अधिकारियों ने सरल भाषा में सभी सवालों के जवाब दिए और बताया कि नई दो-परीक्षा प्रणाली से छात्रों को तनाव कम करने और प्रदर्शन सुधारने का अवसर मिलेगा.

कौन दे सकता है दूसरी बोर्ड परीक्षा?

दूसरी परीक्षा वैकल्पिक है. केवल वही छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं जो किसी विषय में अंक सुधारना चाहते हैं. दूसरी परीक्षा देने के लिए पहली परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है. यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में अनुपस्थित रहा तो वह दूसरी परीक्षा नहीं दे सकता. CBSE ने बताया कि लगभग 40% छात्र ही किसी विषय में दूसरी परीक्षा में शामिल होंगे.

कौन-कौन से विषय पात्र होंगे?

दूसरी परीक्षा केवल उन विषयों के लिए है जिनमें छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं. छात्र केवल उन्हीं विषयों को चुन सकते हैं जिनमें उनका एक्सटर्नल असेसमेंट 50 से अधिक अंक का हो. जिन विषयों में 50 या उससे कम अंक हैं, उन्हें सुधार परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता.

LOC और समयसीमा

पहली परीक्षा के परिणाम आने के बाद CBSE दूसरी परीक्षा के लिए LOC जारी करेगा. स्कूलों को 15 दिन का समय मिलेगा कि वे छात्रों की जानकारी जांच कर बोर्ड को भेजें. बोर्ड ने साफ कहा कि कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा.

दो बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य

CBSE की दो-परीक्षा प्रणाली छात्रों को मुख्य परीक्षा और एक सुधार का मौका देती है. इससे छात्र अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं बिना पूरे शैक्षणिक साल की संरचना बदले. दोनों परीक्षाओं में समान शैक्षणिक मानक अपनाए जाएंगे.

आंतरिक मूल्यांकन कब पूरा होगा?

कक्षा 10वीं का आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 के बीच पूरा करना अनिवार्य है. स्कूलों को सभी मूल्यांकन समय पर दर्ज करने होंगे ताकि परीक्षा सही ढंग से चल सके और परिणाम समय पर तैयार हों.

सवाल और संपर्क

छात्र, अभिभावक और स्कूल अपनी शंकाओं के लिए CBSE से संपर्क कर सकते हैं. WhatsApp नंबर 79066 27715 और ईमेल info.exam@cbse.nic.in पर जानकारी ली जा सकती है.

Published at : 21 Nov 2025 02:43 PM (IST)
CBSE 10th Second Exam 2025 CBSE Second Board Exam Rules
