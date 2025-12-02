राजस्थान बीएसटीसी के लिए आवेदन शुरू, 31 दिसंबर तक मौका जाने: क्या है पात्रता

राजस्थान में बीएसटीसी करने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने प्री D.El.Ed एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर दिया है जो भी छात्र इस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं वे 31 दिसंबर से पहले अपना आवेदन कर सकते हैं .

कौन कौन कर सकता है आवेदन

प्री D.El.Ed परीक्षा में आवेदन करने के लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक आवश्यक हैं, जबकि SC, ST, OBC, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा उम्मीदवारों को पास प्रतिशत में 5% की छूट दी जाती है .

कितना होगा आवेदन शुल्क

प्री D.El.Ed परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कोर्स के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है यदि अभ्यर्थी D.El.Ed (General) या D.El.Ed (Sanskrit) में से किसी एक कोर्स के लिए आवेदन करता है, तो उसे 450 रुपये फीस जमा करनी होगी वहीं, दोनों कोर्स के लिए एक साथ आवेदन करने पर 500 रुपये शुल्क देना होगा.

आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर Form 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: फिर उम्मीदवार मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.

स्टेप 4: इसके बाद तय आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.

स्टेप 5: फिर उम्मीदवार फॉर्म सबमिट कर लें.

स्टेप 6: अंत में कैंडिडेट्स आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

