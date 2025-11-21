हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रेलवे में अप्रेंटिस के 4000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

आरआरसी नॉर्दन रेलवे की ओर से कुल 4116 पदों की वैकेंसी जारी की गई है. इनमें लखनऊ जोन में 1397 पद, दिल्ली में 1137 पद, फिरोजपुर में 632 पद, अंबाला में 934 पद और मुरादाबाद में 16 पद निकाले गए हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल नॉर्दन रेलवे ने नए सत्र के लिए अप्रेंटिस के 4000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है. यह भर्ती प्रक्रिया उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है जो रेलवे में करियर बनाना चाहते है और लंबे समय से किसी बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. खास बात यह है कि इन पदों पर आवेदन के लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. बल्कि चयन 10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में मेरिट मजबूत होने पर चयन की संभावना भी बढ़ जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.  

किस जोन में कितनी वैकेंसी?

आरआरसी नॉर्दन रेलवे की ओर से कुल 4116 पदों की वैकेंसी जारी की गई है. इनमें लखनऊ जोन में 1397 पद, दिल्ली में 1137 पद, फिरोजपुर में 632 पद, अंबाला में 934 पद और मुरादाबाद में 16 पद निकाले गए हैं. इन पदों के तहत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और कारपेंटर समेत कई ट्रेड में अप्रेंटिस की भर्ती होगी. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ दसवीं पास होना चाहिए. इसके अलावा NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी है. वहीं आवेदक की उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा इस भर्ती में आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

कैसे करें आवेदन?

  • रेलवे भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट rrcnr.org पर जाए.
  • इसके बाद होमपेज पर RRC Railway Apprentice Recruitment 2025 Apply Online लिंक पर क्लिक करें
  • अब मोबाइल और ईमेल पर लॉगिन डिटेल्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें.
  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें
  • वहीं लास्ट में इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस जमा करानी होगी. वहीं एससी,एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं जमा करनी होगी.

क्या है सेलेक्शन प्रोसेस?

अप्रेंटिस के इन सभी पदों के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी. चयन प्रक्रिया दसवीं में प्राप्त अंकों और आईटीआई के आधार पर मेरिट सूची के तहत होगी. वहीं इसके बाद डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट के बाद सेलेक्शन किया जाएगा.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 21 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Railway Apprentice Recruitment Northern Railway Vacancy Apply With Class 10
