हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?

IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?

भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी करने का सुनहरा मौका है IB ने मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है ....

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Nov 2025 10:03 AM (IST)
भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी करने का सुनहरा मौका है IB ने मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है ....

अगर आप सरकारी नौकरी का मौका ढूंढ रहे हैं तो IB ने मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है इस बार कुल 362 पद निकले हैं, जिन पर देशभर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

1/6
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी ध्यान रखें कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025 है.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी ध्यान रखें कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025 है.
2/6
इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें मैट्रिक पास उम्मीदवार भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें मैट्रिक पास उम्मीदवार भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
3/6
इस बार IB ने मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 खाली पदों को भरने का फैसला किया है पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी
इस बार IB ने मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 खाली पदों को भरने का फैसला किया है पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी
4/6
इस भर्ती की फीस दो कैटेगरी में रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 650 रुपये शुल्क देना होगा जबकि एससी, एसटी, महिला, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स-सर्विसमैन के लिए फीस 550 रुपये तय की गई है इसमें प्रोसेसिंग चार्ज भी पहले से शामिल है जिससे उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
इस भर्ती की फीस दो कैटेगरी में रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 650 रुपये शुल्क देना होगा जबकि एससी, एसटी, महिला, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स-सर्विसमैन के लिए फीस 550 रुपये तय की गई है इसमें प्रोसेसिंग चार्ज भी पहले से शामिल है जिससे उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
5/6
इस भर्ती में न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 25 साल तय की है अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो आपको नियम के अनुसार उम्र में छूट मिल जाएगी.
इस भर्ती में न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 25 साल तय की है अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो आपको नियम के अनुसार उम्र में छूट मिल जाएगी.
6/6
आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है सबसे पहले mha.gov.in वेबसाइट पर जाएं और IB MTS Recruitment वाले लिंक पर क्लिक करें इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें फिर लॉगिन करके बाकी सभी जरूरी जानकारी भर दें अंत में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें.
आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है सबसे पहले mha.gov.in वेबसाइट पर जाएं और IB MTS Recruitment वाले लिंक पर क्लिक करें इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें फिर लॉगिन करके बाकी सभी जरूरी जानकारी भर दें अंत में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें.
Published at : 20 Nov 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
JOB IB MTSRecruitment2025 IBVacancy

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
आपके बगीचे में बढ़ जाएंगे ढेर सारे फूल , बस इस चीज का करें इस्तेमाल
आपके बगीचे में बढ़ जाएंगे ढेर सारे फूल , बस इस चीज का करें इस्तेमाल
फैशन
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget