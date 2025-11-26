आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीआरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स

RRB NTPC 2025 भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 नवंबर है. ऐसे में 12वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवारों को तुरंत rrbapply.gov.in पर फॉर्म भरना चाहिए.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Nov 2025 12:19 PM (IST)
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के लिए आवेदन का आखिरी मौका अब सिर्फ एक दिन दूर है. रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट/ CEN 06/2025) और NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल (CEN 07/2025) भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है. ऐसे में 12वीं पास और ग्रेजुएट युवा जो रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उन्हें तुरंत ही rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई?

अंडरग्रेजुएट पदों के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है. कुछ पदों पर हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी जरूरी है. आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है और आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. वहीं ग्रेजुएट पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है. कुछ पदों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या टाइपिंग का ज्ञान भी अपेक्षित है. इन पदों के लिए भी आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तय है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन फीस कैटेगरी के अनुसार तय है UR, OBC और EWS उम्मीदवारों को 500 रुपये और SC, ST, PH तथा सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये देने होंगे. सबसे बड़ी राहत यह है कि CBT-1 परीक्षा के बाद UR, OBC और EWS उम्मीदवारों को 400 रुपये तथा SC, ST, PH और महिला उम्मीदवारों को पूरा 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा. यानी फीस लगभग सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है, जो परीक्षा देने के बाद रिफंड हो जाती है.

किस तरह करें अप्लाई?

उम्मीदवार घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर ‘Create New Account’ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगइन करके निजी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, डॉक्यूमेंट और पसंदीदा जोन का चयन कर आवेदन शुल्क जमा करना होता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर रखना जरूरी है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 12:19 PM (IST)
