आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के लिए आवेदन का आखिरी मौका अब सिर्फ एक दिन दूर है. रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट/ CEN 06/2025) और NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल (CEN 07/2025) भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है. ऐसे में 12वीं पास और ग्रेजुएट युवा जो रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उन्हें तुरंत ही rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई?

अंडरग्रेजुएट पदों के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है. कुछ पदों पर हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी जरूरी है. आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है और आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. वहीं ग्रेजुएट पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है. कुछ पदों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या टाइपिंग का ज्ञान भी अपेक्षित है. इन पदों के लिए भी आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तय है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन फीस कैटेगरी के अनुसार तय है UR, OBC और EWS उम्मीदवारों को 500 रुपये और SC, ST, PH तथा सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये देने होंगे. सबसे बड़ी राहत यह है कि CBT-1 परीक्षा के बाद UR, OBC और EWS उम्मीदवारों को 400 रुपये तथा SC, ST, PH और महिला उम्मीदवारों को पूरा 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा. यानी फीस लगभग सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है, जो परीक्षा देने के बाद रिफंड हो जाती है.



किस तरह करें अप्लाई?

उम्मीदवार घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर ‘Create New Account’ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगइन करके निजी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, डॉक्यूमेंट और पसंदीदा जोन का चयन कर आवेदन शुल्क जमा करना होता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर रखना जरूरी है.



