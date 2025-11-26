बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने ग्राहक सेवा सहयोगी (CSA) या क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. इस अपडेट का हजारों उम्मीदवारों को बड़े बेसब्री से इंतजार था. अब सभी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपने अंक आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आसानी से देख सकते हैं. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए विंडो 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने अंक चेक कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं.

यह स्कोरकार्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 20 नवंबर 2025 को जब आईबीपीएस ने CRP-CSA-XV प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, तब अभ्यर्थी केवल यह देख पा रहे थे कि वे पास हुए हैं या नहीं. उस समय केवल क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाया गया था. अब स्कोरकार्ड आने से उम्मीदवार अपने सही अंक, कट-ऑफ की तुलना और आगे की रणनीति तय कर पाएंगे.

परीक्षा में शामिल रहे छात्रों के लिए यह काफी बड़ा अपडेट माना जा रहा है.

मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को

आईबीपीएस की मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2025 को होगी. इस परीक्षा को लेकर संस्थान ने उम्मीदवारों के लिए कई जरूरी निर्देश दिए हैं, जिनमें से कई आवश्यक हैं. अगर कोई अभ्यर्थी इनका पालन नहीं करता तो उसे परीक्षा केंद्र में परेशानी आ सकती है.

सबसे पहले उम्मीदवारों को अपने साथ ये दस्तावेज जरूर लेकर जाने हैं. उनमें प्रारंभिक परीक्षा का साइन किया हुआ कॉल लेटर, मुख्य परीक्षा का नया कॉल लेटर, कोई वैध पहचान पत्र, फोटो की कॉपियां और आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी शामिल हैं.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा. इसमें उम्मीदवार का फिंगरप्रिंट और फोटो लिया जाएगा. आईबीपीएस ने साफ कहा है कि अगर बायोमेट्रिक में कोई समस्या आती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

स्कोरकार्ड कैसे देखें?

उम्मीदवार सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं

“CRP-CSA-XV Scorecard” वाले लिंक पर क्लिक करें

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें

इसके बाद पासवर्ड या जन्मतिथि (DD-MM-YYYY) भरें

फिर स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को दर्ज करें

अब Login पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा

आगे के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड और सेव रख लें

