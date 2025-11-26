सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाएं. New Registration पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से लॉग इन करें. अब आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान करें. फॉर्म को सबमिट करें और अंत में उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.