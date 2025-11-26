एक्सप्लोरर
Jobs: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
Oriental Insurance Company Jobs 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती शुरू हो रही है, जिसके लिए आवेदन 1 दिसंबर से किए जा सकेंगे.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. कंपनी ने कुल 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
Published at : 26 Nov 2025 09:14 AM (IST)
नौकरी
नौकरी
नौकरी
नौकरी
