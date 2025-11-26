हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीJobs: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

Jobs: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

Oriental Insurance Company Jobs 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती शुरू हो रही है, जिसके लिए आवेदन 1 दिसंबर से किए जा सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Oriental Insurance Company Jobs 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती शुरू हो रही है, जिसके लिए आवेदन 1 दिसंबर से किए जा सकेंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. कंपनी ने कुल 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

1/6
इस बार भर्ती दो अलग-अलग पदों पर की जाएगी. एओ जर्नलिस्ट 285 पद और हिंदी ऑफिसर के 15 पद भरे जाएंगे.
इस बार भर्ती दो अलग-अलग पदों पर की जाएगी. एओ जर्नलिस्ट 285 पद और हिंदी ऑफिसर के 15 पद भरे जाएंगे.
2/6
एओ जर्नलिस्ट पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री आवश्यक है. वहीं, हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए हिंदी में पोस्ट-ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के साथ-साथ इंग्लिश एक विषय के तौर पर होना चाहिए.
एओ जर्नलिस्ट पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री आवश्यक है. वहीं, हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए हिंदी में पोस्ट-ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के साथ-साथ इंग्लिश एक विषय के तौर पर होना चाहिए.
3/6
भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा तय की गई है उम्मीदवार की कम से कम उम्र 21 वर्ष तय की गई है. जबकि अधिकतम उम्र 30 वर्ष है. रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा तय की गई है उम्मीदवार की कम से कम उम्र 21 वर्ष तय की गई है. जबकि अधिकतम उम्र 30 वर्ष है. रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
4/6
भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य (General), OBC, EWS कैंडिडेट्स को 1000 रुपये देने होंगे. जबकि SC, ST, दिव्यांग (PWD) उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा.
भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य (General), OBC, EWS कैंडिडेट्स को 1000 रुपये देने होंगे. जबकि SC, ST, दिव्यांग (PWD) उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा.
5/6
कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा.
कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा.
6/6
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाएं. New Registration पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से लॉग इन करें. अब आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान करें. फॉर्म को सबमिट करें और अंत में उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाएं. New Registration पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से लॉग इन करें. अब आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान करें. फॉर्म को सबमिट करें और अंत में उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.
Published at : 26 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Tags :
JOB Oriental Insurance Company Jobs 2025

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PM Modi In Ayodhya: अयोध्या में राम भक्ति का महाउत्सव! हर गली में गूंजी राम धुन | Ram Mandir
Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
टेलीविजन
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Dadi ka Dance: 70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
हेल्थ
Pyorrhea Treatment: कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget