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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई

सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई

नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकाली है.इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है. इच्छुक अभ्यर्थी 14 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Mar 2026 07:54 AM (IST)
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अगर आप सरकारी सेक्टर में अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार अवसर है.NHIDCL ने यंग प्रोफेशनल  के कुल 37 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती में फ्रेशर्स से लेकर अनुभवी उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं.NHIDCL द्वारा जारी इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया जाएगा. यह नौकरी पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है. इच्छुक उम्मीदवार  14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं .इस भर्ती में अलग-अलग पदों पर भर्ती की गई है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, टेक्निकल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लीगल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हर डिपार्टमेंट में एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट और कंसल्टेंट के पद दिए गए हैं.

क्या चाहिए योग्यता ?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री, एमबीए, एलएलबी, बी.ई.. या बी.टेक जैसी डिग्री होनी चाहिए. डिग्री किसी अच्छे संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या नेशनल लॉ स्कूल से होनी चाहिए.विदेश से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा, अलग-अलग पदों के लिए अनुभव भी तय किया गया है. एसोसिएट पद के लिए 0 से 2 साल, सीनियर एसोसिएट के लिए 2 से 9 साल और कंसलटेंट पद के लिए 9 से 15 साल तक का अनुभव मांगा गया है.

उम्र सीमा

NHIDCL भर्ती में अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है. एसोसिएट पद के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष, सीनियर एसोसिएट के लिए 40 वर्ष और कंसल्टेंट के लिए 45 वर्ष रखी गई है.

क्या होगी सैलरी ?
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को एसोसिएट पद के लिए 70000 रुपये से लेकर 80000 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा और वहीं सीनियर एसोसिएट के लिए 80000 रुपये से लेकर 150000 रुपये तक का वेतन तय किया गया है इसके अलावा कंसल्टेंट पद के लिए 150000  रुपये से 275000 रुपये  तक वेतन दिया जाएगा, इसके अलावा हर साल 5% की बढ़ोतरी भी की जाएगी.

यह भी पढ़ें - असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब, जानें उनके पास कितनी डिग्रियां?

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा.

  • सबसे पहले आवेदन की स्क्रीनिंग होगी.
  • इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.
  • लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा.
  • अंत में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा.
    इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा.

जरूरी दस्तावेज

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. सिग्नेचर
  3. शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  4. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  5. पहचान पत्र

आवेदन कैसे करें

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Education NHIDCL JOB NHIDCL Recruitment 2026
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