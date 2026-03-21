सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई

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अगर आप सरकारी सेक्टर में अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार अवसर है.NHIDCL ने यंग प्रोफेशनल के कुल 37 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती में फ्रेशर्स से लेकर अनुभवी उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं.NHIDCL द्वारा जारी इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया जाएगा. यह नौकरी पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है. इच्छुक उम्मीदवार 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं .इस भर्ती में अलग-अलग पदों पर भर्ती की गई है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, टेक्निकल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लीगल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हर डिपार्टमेंट में एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट और कंसल्टेंट के पद दिए गए हैं.

क्या चाहिए योग्यता ?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री, एमबीए, एलएलबी, बी.ई.. या बी.टेक जैसी डिग्री होनी चाहिए. डिग्री किसी अच्छे संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या नेशनल लॉ स्कूल से होनी चाहिए.विदेश से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा, अलग-अलग पदों के लिए अनुभव भी तय किया गया है. एसोसिएट पद के लिए 0 से 2 साल, सीनियर एसोसिएट के लिए 2 से 9 साल और कंसलटेंट पद के लिए 9 से 15 साल तक का अनुभव मांगा गया है.

उम्र सीमा

NHIDCL भर्ती में अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है. एसोसिएट पद के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष, सीनियर एसोसिएट के लिए 40 वर्ष और कंसल्टेंट के लिए 45 वर्ष रखी गई है.

क्या होगी सैलरी ?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को एसोसिएट पद के लिए 70000 रुपये से लेकर 80000 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा और वहीं सीनियर एसोसिएट के लिए 80000 रुपये से लेकर 150000 रुपये तक का वेतन तय किया गया है इसके अलावा कंसल्टेंट पद के लिए 150000 रुपये से 275000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा, इसके अलावा हर साल 5% की बढ़ोतरी भी की जाएगी.

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चयन प्रक्रिया कैसे होगी

उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा.

सबसे पहले आवेदन की स्क्रीनिंग होगी.

इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा.

अंत में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा.

इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा.

जरूरी दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) पहचान पत्र

आवेदन कैसे करें

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