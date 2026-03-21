अब टीचर्स ही नहीं, काउंसलर भी देंगे एग्जाम सीबीएसई ने लागू किया नया सिस्टम

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शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं, और अब ध्यान सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गया है. बच्चों की मानसिक सेहत और सही मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी माना जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE ने एक नया कदम उठाया है. अब स्कूलों में काम करने वाले काउंसलरों के लिए एक खास ऑनलाइन परीक्षा शुरू की जा रही है, जिससे उनकी योग्यता और काम करने के तरीके को बेहतर तरीके से परखा जा सके.



क्या है नई परीक्षा प्रणाली?

CBSE ने “ऑनलाइन रिमोट इनविजिलेशन परीक्षा” की शुरुआत की है. इसका मतलब है कि यह परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसमें किसी परीक्षा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी. काउंसलर अपने घर या स्कूल से ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके.



किन लोगों के लिए है यह परीक्षा?

यह परीक्षा खास तौर पर उन शिक्षकों और स्टाफ के लिए है जो स्कूलों में काउंसलिंग का काम करते हैं. ये वही लोग होते हैं जो बच्चों की मानसिक समस्याओं, तनाव, पढ़ाई के दबाव और व्यवहार से जुड़ी दिक्कतों को समझकर उनकी मदद करते हैं. CBSE चाहता है कि ऐसे काउंसलर अच्छी तरह प्रशिक्षित और योग्य हों, ताकि वे बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें.



कितने लोग होंगे शामिल?

इस पहल के तहत CBSE बड़ी संख्या में काउंसलरों का आकलन करने की योजना बना रहा है. अनुमान है कि करीब 10,000 काउंसलर इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देशभर के स्कूलों में काम कर रहे काउंसलरों की गुणवत्ता एक समान बनी रहे.

क्या-क्या जांचा जाएगा?

इस परीक्षा में केवल किताबों से जुड़ा ज्ञान नहीं देखा जाएगा, बल्कि यह समझने की कोशिश की जाएगी कि काउंसलर बच्चों की समस्याओं को कितनी अच्छी तरह समझते हैं. इसमें उनकी सोचने की क्षमता, समस्या सुलझाने का तरीका, बच्चों के साथ व्यवहार और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की योग्यता को भी परखा जाएगा.

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AI की भूमिका क्या होगी?

इस परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का खास इस्तेमाल किया जाएगा. AI की मदद से परीक्षा के दौरान निगरानी की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी या नकल न हो सके. यह तकनीक यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान तरीके से हो. इससे परीक्षा की विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी.

स्कूलों के लिए जरूरी निर्देश

CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने काउंसलरों से जुड़ी जानकारी सही तरीके से अपडेट रखें.इसके लिए स्कूलों को अपने आधिकारिक पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा, ताकि योग्य काउंसलरों को इस परीक्षा में शामिल किया जा सके.यह प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित और पारदर्शी रखने की कोशिश की जा रही है.

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