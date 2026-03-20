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SECL में निकली भर्ती, युवा कैंडिडेट्स ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, ये है लास्ट डेट

SECL ने अप्रेंटिसशिप के बंपर पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें युवा बिना किसी फीस के 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैंडिडेट्स कैसे आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 02:37 PM (IST)
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साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने अप्रेंटिसशिप के कई पदों पर भर्ती का एलान किया है. खास बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं रखी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें हिस्सा ले सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल nats.education.gov.in पर जाना होगा.

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है. इसमें कई तरह की योग्यता रखने वाले युवा शामिल हो सकते हैं. अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री की है, या 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है, या फिर 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे. इसके साथ ही उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी.

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कितना मिलेगा स्टाइपेंड

अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. अलग-अलग पदों के अनुसार यह राशि तय की गई है. ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 12,300 रुपये प्रति माह मिलेंगे. वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को करीब 10,900 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा.

कैसे होगा चयन

अब सवाल आता है कि चयन कैसे होगा. इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले मेरिट लिस्ट तैयार होगी. जो उम्मीदवार इस सूची में जगह बनाएंगे, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद दस्तावेजों की जांच (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) और मेडिकल जांच होगी. इन दोनों चरणों को पूरा करने के बाद ही अंतिम चयन किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें

इस भर्ती में आवेदन करने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है. सबसे पहले उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके जरूरी जानकारी भरनी होगी और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरा करना होगा. सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri JObs SECL Apprentice Recruitment 2026
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