खुल गई CUET PG 2026 की रजिस्ट्रेशन विंडो, यहां देखें आवेदन का पूरा प्रॉसेस

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट – पोस्ट ग्रेजुएट (CUET PG 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह परीक्षा उन छात्रों के लिए बहुत जरूरी है जो देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटियों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं. CUET PG के माध्यम से अब एक ही परीक्षा के जरिए कई विश्वविद्यालयों में दाखिला संभव हो गया है, जिससे छात्रों को अलग-अलग परीक्षाएं देने की परेशानी नहीं होती.

CUET PG 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी. इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज और अन्य संस्थान भी शामिल हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, वे nta.ac.in या exams.nta.ac.in/cuet-pg वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

CUET PG 2026 जरूरी तारीखें

CUET PG 2026 की ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 14 दिसंबर 2025 है. वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2026 है. इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2026 है. वहीं आवेदन सुधार की तारीख 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 है.. इसके साथ ही परीक्षा शहर की जानकारी बाद में घोषित की जाएगी और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख भी बाद में सूचित किया जाएगा. वहीं परीक्षा का महीना मार्च 2026 है. रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में जारी किए जाएंगे.

CUET PG 2026 के बारे में पूरी जानकारी

आधिकारिक सूचना के अनुसार, CUET PG 2026 परीक्षा 157 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारत के 292 शहरों और भारत के बाहर 16 शहरों में आयोजित होगी, जिससे छात्रों को अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा मिलेगी.

इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जैसे MA, MSc, MCom, MBA, MCA और अन्य PG प्रोग्राम्स में प्रवेश ले सकते हैं. कोर्स-वार पात्रता, परीक्षा पैटर्न, अवधि और विषय संयोजन की पूरी जानकारी CUET PG की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना बुलेटिन (Information Bulletin) में दी गई है.

CUET PG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले nta.ac.in या exams.nta.ac.in/cuet-pg वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर दिए गए CUET PG 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

3. अपनी बुनियादी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

4. रजिस्ट्रेशन के बाद मिले एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें.

5. आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें और अपना पसंदीदा कोर्स व परीक्षा शहर चुनें.

6. जरूरी डॉक्युमेंट्स (फोटो, सिग्नेचर आदि) निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें.

7. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

