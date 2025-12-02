हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाIGNOU Admissions 2026: इग्नू में अगले सेमेस्टर में एडमिशन जारी रखने के लिए प्रक्रिया शुरू, जानें कब है लास्ट डेट?

IGNOU Admissions 2026: इग्नू में अगले सेमेस्टर में एडमिशन जारी रखने के लिए प्रक्रिया शुरू, जानें कब है लास्ट डेट?

इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है छात्र अब अगले सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Dec 2025 07:13 AM (IST)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन  यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है अगर आप पहले से इग्नू के किसी ओपन या ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो अगले सेमेस्टर या अगले साल की पढ़ाई जारी रखने के लिए आपको री-रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है यह प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 रखी गई है.

किन छात्रों को कराना होगा री-रजिस्ट्रेशन?

जो भी छात्र अपने कोर्स का अगला हिस्सा जारी रखना चाहते हैं, उन्हें री-रजिस्ट्रेशन करना होगा इस दौरान छात्र चाहें तो अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, नए विषय चुन सकते हैं और फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं इग्नू ने सलाह दी है कि छात्र कोर्स सोच-समझकर चुनें, क्योंकि बाद में बदलाव करने पर उनको परेशानी का सामना करना पढ़ सकता है .

यह भी पढ़ें: JEE Mains 2026: एनटीए ने आज से खोली JEE करेक्शन विंडो, इन ऑप्शन में कर सकते बदलाव

फीस जमा करते समय ध्यान रखें 

छात्र फीस जमा करते समय ध्यान रखें कि फीस ऑनलाइन के माध्यम से ही ध्यानपूर्वक जमा करें फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से होगा पेमेंट में देरी होने पर छात्र को कुछ समय इंतजार करना होगा और यदि अमाउंट दो बार डेबिट हो गया है तो  इंतजार करें अमाउंट कुछ समय में छात्र के अकाउंट में अपने आप बापस आ जायेगा .

यह भी पढ़ें: अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?

ऐसे करें दोबारा रजिस्ट्रेशन 

  • सबसे पहले ignou.ac.in वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर दिख रहे "Re-Registration" विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब मेन्यू से "ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन" चुनें.
  • पूरी जानकारी पढ़ें और “Proceed for Re-Registration” पर क्लिक करें.
  • आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा.
  • अपना यूज़रनेम व पासवर्ड डालें और कैप्चा भरें.
  • लॉगिन करने के बाद अपनी पसंद के विषय चुनें.
  • फीस ऑनलाइन भरें और फॉर्म सबमिट करें.
  • आखिर में आवेदन की एक कॉपी डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें.


यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 02 Dec 2025 07:12 AM (IST)
