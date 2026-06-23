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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP DGP Salary: यूपी पुलिस के DGP को कितनी सैलरी मिलती है, इस पद तक कैसे पहुंचते हैं IPS?

UP DGP Salary: यूपी पुलिस के DGP को कितनी सैलरी मिलती है, इस पद तक कैसे पहुंचते हैं IPS?

डीजीपी किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है. कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस बल का संचालन और सरकार को सुरक्षा संबंधी सलाह देना डीजीपी की प्रमुख जिम्मेदारी में शामिल होता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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UP DGP Salary: राज्यों की सुरक्षा के लिए अलग-अलग स्तर के पुलिस बल तैनात रहते हैं. लेकिन राज्य की सुरक्षा की कमान जिस अधिकारी के हाथ में होती है, वही राज्य का सबसे वरिष्ठ पुलिस अफसर माना जाता है. कानून व्यवस्था से लेकर अपराध नियंत्रण और पूरे पुलिस बल के संचालन तक की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पास होती है. ऐसे में कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती है.

खासकर जब बात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की होती है तो यह सवाल और बढ़ जाता है. आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण के हाथों में है. वह डीजीपी के रूप में पुलिस प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस के डीजीपी को कितनी सैलरी मिलती है और इस पद तक आईपीएस कैसे पहुंचते हैं. 

पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी

डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है. हिंदी में इसे पुलिस महानिदेशक कहा जाता है. कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, पुलिस बल का संचालन और सरकार को सुरक्षा संबंधी सलाह देना डीजीपी की प्रमुख जिम्मेदारी में शामिल होता है. भारतीय पुलिस सेवा में यह सबसे ऊंचे पदों में गिना जाता है. इसी वजह से डीजीपी का वेतन भी केंद्र और राज्य सरकार के सर्वोच्च वेतनमानों के अनुसार तय किया जाता है. 

वर्तमान में कितनी मिलती है सैलरी?

वर्तमान में डीजीपी को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाता है. यह पद एपेक्स स्केल के अंतर्गत आता है, जो सरकारी सेवा के सबसे उच्च वेतनमानों में शामिल है. डीजीपी का मूल वेतन लगभग 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह होता है. इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी मिलती है. वर्तमान में महंगाई भत्ते को जोड़ने के बाद मूल वेतन में 1 लाख रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त राशि जुड़ जाती है. वहीं अगर अधिकारियों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मकान किराया भत्ता भी दिया जाता है. अलग-अलग भत्तों और सुविधाओं को मिलाकर डीजीपी की कुल महीने की आय लगभग 3 लाख से 4 लाख तक पहुंच जाती है. 

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डीजीपी बनने का रास्ता क्या है?

डीजीपी बनने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित होना पड़ता है. आईपीएस अधिकारी बनने के बाद अधिकारी का करियर कई चरणों से होकर गुजरता है. आमतौर पर अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक स्तर से शुरुआत करता है. फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और लास्ट में डीजीपी के पद तक पहुंचता है. यह पद लंबे एक्सपीरियंस, अच्छे सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठता के आधार पर मिलता है, इसलिए डीजीपी बनने में कई दशक की सेवा लगती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
DGP Director General Of Police DGP Salary UP DGP Salary Uttar Pradesh Police DGP
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