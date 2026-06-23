दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी शुरू, CUET स्कोर के आधार पर मिलेगा दाखिला

DU Admission 2026: अगर आपने 12वीं पास की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. यूनिवर्सिटी की तरफ से बेहद जल्द ही अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल खोलने जा रही है. यह प्रक्रिया CUET UG 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद शुरू होगी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 के सभी कॉलेज मिलाकर करीब 70 हजार सीटों पर दाखिला दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी के रेगुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश पाने के लिए CUET UG 2026 स्कोर अनिवार्य है. बिना CUET स्कोर के किसी भी छात्र को नियमित कोर्स में दाखिला नहीं मिलेगा. पहले की तरह 12वीं के अंकों के आधार पर सीधे एडमिशन की व्यवस्था नहीं है. इस साल CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी. देशभर के 306 शहरों में परीक्षा कराई गई, जिसमें करीब 15.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

CSAS पोर्टल होगा रजिस्ट्रेशन

UG एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट फिलहाल 30 जून 2026 है. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें. एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. सबसे पहले छात्रों को DU के CSAS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उन्हें अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेजों का चयन करना होगा. छात्रों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेज और कोर्स की सूची भरनी होगी, क्योंकि सीट आवंटन इसी आधार पर किया जाएगा.

इसके बाद यूनिवर्सिटी अलग-अलग चरणों में सीट आवंटन लिस्ट जारी करेगी. जिस कॉलेज और कोर्स में सीट मिलेगी, छात्र को उसे स्वीकार करना होगा. सीट कन्फर्म होने के बाद संबंधित कॉलेज में जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा.

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आवेदन शुल्क

इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन शुल्क भी तय कर दिया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 250 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) वर्ग के छात्रों के लिए शुल्क 100 रुपये रखा गया है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

CUET की फाइनल आंसर की जारी

बताते चलें कि CUET UG के नतीजे जल्द ही जारी किए जा सकते हैं. 22 जून को एग्जाम की फाइनल आंसर की जारी की गई है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

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