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हिंदी न्यूज़शिक्षाDU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी शुरू, CUET स्कोर के आधार पर मिलेगा दाखिला

DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी शुरू, CUET स्कोर के आधार पर मिलेगा दाखिला

DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जल्द ही CSAS पोर्टल खुलेगा. CUET UG के नतीजे आने के बाद CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jun 2026 06:45 AM (IST)
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DU Admission 2026: अगर आपने 12वीं पास की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. यूनिवर्सिटी की तरफ से बेहद जल्द ही अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल खोलने जा रही है. यह प्रक्रिया CUET UG 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद शुरू होगी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 के सभी कॉलेज मिलाकर करीब 70 हजार सीटों पर दाखिला दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी के रेगुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश पाने के लिए CUET UG 2026 स्कोर अनिवार्य है. बिना CUET स्कोर के किसी भी छात्र को नियमित कोर्स में दाखिला नहीं मिलेगा. पहले की तरह 12वीं के अंकों के आधार पर सीधे एडमिशन की व्यवस्था नहीं है. इस साल CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी. देशभर के 306 शहरों में परीक्षा कराई गई, जिसमें करीब 15.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

CSAS पोर्टल होगा रजिस्ट्रेशन

UG एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट फिलहाल 30 जून 2026 है. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें. एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. सबसे पहले छात्रों को DU के CSAS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उन्हें अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेजों का चयन करना होगा. छात्रों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेज और कोर्स की सूची भरनी होगी, क्योंकि सीट आवंटन इसी आधार पर किया जाएगा.

इसके बाद यूनिवर्सिटी अलग-अलग चरणों में सीट आवंटन लिस्ट जारी करेगी. जिस कॉलेज और कोर्स में सीट मिलेगी, छात्र को उसे स्वीकार करना होगा. सीट कन्फर्म होने के बाद संबंधित कॉलेज में जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा.

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आवेदन शुल्क

इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन शुल्क भी तय कर दिया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 250 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) वर्ग के छात्रों के लिए शुल्क 100 रुपये रखा गया है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. 

CUET की फाइनल आंसर की जारी 

बताते चलें कि CUET UG के नतीजे जल्द ही जारी किए जा सकते हैं. 22 जून को एग्जाम की फाइनल आंसर की जारी की गई है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Education
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