CBSE EXAM 2026: सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर, एलओसी डेटा में गलती सुधारने का आखिरी मौका आज; तुरंत करें अपडेट

CBSE EXAM 2026: सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर, एलओसी डेटा में गलती सुधारने का आखिरी मौका आज; तुरंत करें अपडेट

CBSE EXAM 2026: सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के एलओसी डाटा में गलती सुधारने का आज आखिरी मौका है, अभ्यर्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटा को अपडेट कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Oct 2025 01:04 PM (IST)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल प्राचार्यों को एक और मौका दिया है कि वे कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी यानी उम्मीदवारों की सूची में मौजूद गलतियों को सुधार सकें इस डेटा करेक्शन विंडो के जरिए स्कूल छात्र के नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि और विषय जैसी जानकारी में बदलाव या सुधार कर सकते हैं.

आखिरी मौका आज

यह सुधार प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी और आज यानी 27 अक्टूबर 2025 इसका आखिरी दिन है जिन स्कूलों ने अब तक अपने छात्रों का डेटा अपडेट नहीं किया है, उनके पास आज का ही मौका है इसके बाद बोर्ड किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं देगा अगर किसी स्कूल ने गलत जानकारी भेज दी तो आगे चलकर परीक्षा से जुड़ी कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे एडमिट कार्ड बनना, परीक्षा परिणाम और सर्टिफिकेट में गड़बड़ी आदि.

कितने छात्र होंगे शामिल

CBSE ने बताया कि इस बार लगभग 45 लाख छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे.

प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी

2026 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है प्रैक्टिकल 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 तक चलेंगे ये परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी जबकि कुछ विषयों जैसे पेंटिंग या ऑटोमोटिव के लिए समय दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा.

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल या अभिभावक किसी भी जानकारी को सही तरह से जांचे बिना जमा कर देते हैं, तो बाद में परेशानी हो सकती है इसलिए सभी से कहा गया है कि छात्र की पूरी जानकारी ध्यान से चेक करें और किसी भी गलती को आज ही सुधार लें

ये हैं जरूरी बातें

  • छात्र का नाम, जन्मतिथि और माता-पिता के नाम पूरे और सही लिखें हैं या नहीं इसे चेक कर लें.
  • उपनाम जरूर शामिल करें, खासकर उन छात्रों के लिए जो आगे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं.
  • जन्मतिथि पासपोर्ट, पैन कार्ड या आधार कार्ड से मेल खानी चाहिए.
  • विषयों का चयन सोच-समझकर करें क्योंकि सुधार की अंतिम तारीख के बाद कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 27 Oct 2025 01:04 PM (IST)
