केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल प्राचार्यों को एक और मौका दिया है कि वे कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी यानी उम्मीदवारों की सूची में मौजूद गलतियों को सुधार सकें इस डेटा करेक्शन विंडो के जरिए स्कूल छात्र के नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि और विषय जैसी जानकारी में बदलाव या सुधार कर सकते हैं.

आखिरी मौका आज

यह सुधार प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी और आज यानी 27 अक्टूबर 2025 इसका आखिरी दिन है जिन स्कूलों ने अब तक अपने छात्रों का डेटा अपडेट नहीं किया है, उनके पास आज का ही मौका है इसके बाद बोर्ड किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं देगा अगर किसी स्कूल ने गलत जानकारी भेज दी तो आगे चलकर परीक्षा से जुड़ी कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे एडमिट कार्ड बनना, परीक्षा परिणाम और सर्टिफिकेट में गड़बड़ी आदि.

कितने छात्र होंगे शामिल



CBSE ने बताया कि इस बार लगभग 45 लाख छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे.

प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी



2026 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है प्रैक्टिकल 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 तक चलेंगे ये परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी जबकि कुछ विषयों जैसे पेंटिंग या ऑटोमोटिव के लिए समय दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा.

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल या अभिभावक किसी भी जानकारी को सही तरह से जांचे बिना जमा कर देते हैं, तो बाद में परेशानी हो सकती है इसलिए सभी से कहा गया है कि छात्र की पूरी जानकारी ध्यान से चेक करें और किसी भी गलती को आज ही सुधार लें

ये हैं जरूरी बातें

