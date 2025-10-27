हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीमहाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख

MPSC भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो महाराष्ट्र सरकार की नौकरियों में करियर बनाना चाहते हैं इंतजार किए बिना तुरंत आवेदन करें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) ने ग्रुप-सी सर्विस कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस भर्ती के जरिए राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 938 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आज लास्ट डेट है  जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

इस भर्ती में कुल 938 पद हैं जिनमें क्लर्क टाइपिस्ट के 852 पद, टैक्स असिस्टेंट के 73 पद, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के 9 पद और टेक्निकल असिस्टेंट के 4 पद शामिल हैं यानी यह भर्ती कई विभागों में एक साथ निकली है, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के अनुसार पद चुनने का मौका मिलेगा.

योग्यता

हर पद के लिए अलग योग्यता तय की गई है क्लर्क टाइपिस्ट के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और मराठी या इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान जरूरी है टैक्स असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वहीं इंडस्ट्री इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा

इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 फरवरी 2026 तक 18 साल से 38 साल के बीच होनी चाहिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

सैलरी

सैलरी की बात करें तो इस भर्ती में चुने गए उम्मीदवारों को 19900 से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा.

कितना होगा आवेदन शुल्क

इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग रखा गया है प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 394 रुपये, रिजर्व वर्ग को 294 रुपये और एक्स सर्विसमैन को केवल 44 रुपये फीस देनी होगी वहीं मेन्स परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी की फीस 544 रुपये, रिजर्व की 344 रुपये और एक्स सर्विसमैन की 44 रुपये तय की गई है फीस का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से ही  करना होगा.

चयन प्रक्रिया

एमपीएससी ग्रुप-सी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा.

  •  लिखित परीक्षा 
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  •  स्किल टेस्ट
    प्रीलिमिनरी परीक्षा 4 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा और फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

    जरुरी दस्तावेज
    आवेदन करते समय उम्मीदवारों को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ग्रेजुएशन मार्कशीट, टाइपिंग सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और वोटर आईडी जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे साथ ही मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए ताकि जरूरी अपडेट्स मिलते रहें.

कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Tags :
MPSC JOB Maharashtra Public Commission Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
बिहार
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
बिहार
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
बॉलीवुड
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
जनरल नॉलेज
Gold Silver On Sweets: मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
हेल्थ
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget