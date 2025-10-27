महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख

महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) ने ग्रुप-सी सर्विस कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस भर्ती के जरिए राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 938 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आज लास्ट डेट है जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

इस भर्ती में कुल 938 पद हैं जिनमें क्लर्क टाइपिस्ट के 852 पद, टैक्स असिस्टेंट के 73 पद, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के 9 पद और टेक्निकल असिस्टेंट के 4 पद शामिल हैं यानी यह भर्ती कई विभागों में एक साथ निकली है, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के अनुसार पद चुनने का मौका मिलेगा.

योग्यता

हर पद के लिए अलग योग्यता तय की गई है क्लर्क टाइपिस्ट के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और मराठी या इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान जरूरी है टैक्स असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वहीं इंडस्ट्री इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा

इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 फरवरी 2026 तक 18 साल से 38 साल के बीच होनी चाहिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

सैलरी

सैलरी की बात करें तो इस भर्ती में चुने गए उम्मीदवारों को 19900 से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा.

कितना होगा आवेदन शुल्क

इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग रखा गया है प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 394 रुपये, रिजर्व वर्ग को 294 रुपये और एक्स सर्विसमैन को केवल 44 रुपये फीस देनी होगी वहीं मेन्स परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी की फीस 544 रुपये, रिजर्व की 344 रुपये और एक्स सर्विसमैन की 44 रुपये तय की गई है फीस का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से ही करना होगा.



चयन प्रक्रिया

एमपीएससी ग्रुप-सी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा.

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

स्किल टेस्ट

प्रीलिमिनरी परीक्षा 4 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा और फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.



जरुरी दस्तावेज

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ग्रेजुएशन मार्कशीट, टाइपिंग सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और वोटर आईडी जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे साथ ही मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए ताकि जरूरी अपडेट्स मिलते रहें.

कैसे करें आवेदन

