IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास एम.ई./एम.टेक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंपोजिट इंजीनियरिंग डिजाइन, मशीन डिजाइन, पॉलीमर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग. उम्मीदवार ने अपने कोर्स में कम से कम 60% अंक हासिल किए होने चाहिए. इसके अलावा GATE या NET परीक्षा पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.