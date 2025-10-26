हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये

IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये

IIT जम्मू ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 Oct 2025 10:13 AM (IST)
IIT जम्मू ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जम्मू ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पद पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.iitjammu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास एम.ई./एम.टेक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंपोजिट इंजीनियरिंग डिजाइन, मशीन डिजाइन, पॉलीमर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग. उम्मीदवार ने अपने कोर्स में कम से कम 60% अंक हासिल किए होने चाहिए. इसके अलावा GATE या NET परीक्षा पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास एम.ई./एम.टेक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंपोजिट इंजीनियरिंग डिजाइन, मशीन डिजाइन, पॉलीमर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग. उम्मीदवार ने अपने कोर्स में कम से कम 60% अंक हासिल किए होने चाहिए. इसके अलावा GATE या NET परीक्षा पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी.
चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होगा. इस दौरान उम्मीदवारों के रिसर्च ज्ञान, तकनीकी कौशल और प्रोजेक्ट अनुभव की जाँच की जाएगी. योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होगा. इस दौरान उम्मीदवारों के रिसर्च ज्ञान, तकनीकी कौशल और प्रोजेक्ट अनुभव की जाँच की जाएगी. योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
चयनित उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में 31,000 से 35,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही HRA और अन्य भत्ते भी मिलेंगे. वेतन उम्मीदवार की योग्यता और प्रोजेक्ट फंडिंग पर निर्भर करेगा.
चयनित उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में 31,000 से 35,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही HRA और अन्य भत्ते भी मिलेंगे. वेतन उम्मीदवार की योग्यता और प्रोजेक्ट फंडिंग पर निर्भर करेगा.
IIT जम्मू की वेबसाइट www.iitjammu.ac.in पर जाएं. होमपेज पर Recruitment सेक्शन खोजें और क्लिक करें. “JRF Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें.
IIT जम्मू की वेबसाइट www.iitjammu.ac.in पर जाएं. होमपेज पर Recruitment सेक्शन खोजें और क्लिक करें. “JRF Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें.
शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी जानकारी की जांच करें. सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.
शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी जानकारी की जांच करें. सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.
Published at : 26 Oct 2025 10:13 AM (IST)
JOB IIT Jammu JRF Recruitment 2025 IIT Jammu Jobs Apply Online

प्राइवेसी पॉलिसी

