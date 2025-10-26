एक्सप्लोरर
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
IIT जम्मू ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जम्मू ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पद पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.iitjammu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Oct 2025 10:13 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
नौकरी
6 Photos
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, राज्य में निकलीं 454 पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
दिल्ली मेट्रो में होगी सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के पदों पर भर्ती, 65 हजार मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली 340 इंजीनियर पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और कब तक मिलेगा मौका!
नौकरी
6 Photos
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में निकली कई पदों पर वैकेंसी, एक क्लिक में पढ़ लें डिटेल्स
नौकरी
7 Photos
इस मुस्लिम देश में कमाए 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे 5 गुने, जान लें करेंसी में कितना अंतर?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
Advertisement
नौकरी
6 Photos
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
नौकरी
6 Photos
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, राज्य में निकलीं 454 पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion