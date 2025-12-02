Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई भले ही भारत की जेल में बंद हो लेकिन उसका नाम पाकिस्तान में भी हलचल मचा रहा है. आईएसआई के सपोर्ट वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के मुताबिक लॉरेंस सिर्फ सलाखों के पीछे काम करने वाला क्रिमिनल नहीं है बल्कि वह एक बड़ा खतरा है जिसका असर बॉर्डर पार तक फैला हुआ है. पहलगाम टेरर अटैक के बाद से बिश्नोई ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट मास्टरमाइंड में से एक हाफिज सईद को सरेआम जान से मारने की धमकी दी थी. बस इस एक बड़े बयान ने पाकिस्तानी गैंग नेटवर्क को पैनिक मोड में ला दिया और बिश्नोई और भट्टी के बीच एक खतरनाक दुश्मनी शुरू हो गई.

पाकिस्तान में फैली दहशत

मौजूदा टेंशन लॉरेंस बिश्नोई के पहलगाम अटैक के बाद हाफिज सईद को खत्म करने की खुली धमकी पोस्ट करने से शुरू हुई. लॉरेंस बिश्नोई के इस मैसेज ने पाकिस्तान में गंभीर असर डाल दिया. शहजाद भट्टी का दावा है कि बिश्नोई के गैंग के मेंबर न सिर्फ दुबई और जर्मनी में बल्कि पाकिस्तान में भी पहले से मौजूद हैं. भट्टी का कहना है कि यह लोग उसके परिवार या फिर उससे जुड़े पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को भी निशाना बना सकते हैं.

शहजाद भट्टी बिश्नोई के नेटवर्क से क्यों डरा हुआ

वैसे तो भट्टी अभी दुबई में छुपा है लेकिन उसे लगता है कि बिश्नोई के आदमी वहां उसकी हत्या कर सकते हैं. उसका डर इतना ज्यादा है कि वह पाकिस्तान लौटने से बच रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भट्टी अपनी पत्नी के साथ दुबई में रहता है जबकि उसके माता-पिता पाकिस्तान में ही रहते हैं और उसके दो भाई भी दुबई में रहते हैं.

लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पाकिस्तान में क्या कर सकता है

भले ही लॉरेंस बिश्नोई खुद एनआईए की जांच के तहत भारतीय जेल में बंद है लेकिन उसकी गैंग अलग-अलग देश में बहुत ज्यादा एक्टिव है. बिश्नोई के गैंग ने हाफिज सईद को टारगेट करने का अपना इरादा खुलेआम बताया है जिस वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा चुका है. एनआईए की जांच में पहले ही पता चल चुका है कि बिश्नोई सिंडिकेट ने पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी करने के लिए खालिस्तान ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाए हैं. इसका सीधा मतलब है कि उसका गैंग पहले से ही लॉजिस्टिक्स के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके लिए वहां हमलों की योजना बनाना भी नामुमकिन नहीं है.

