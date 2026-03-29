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हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board 10th Result 2026 : आज जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, स्टेप बाइ स्टेप ऐसे करें चेक

Bihar Board 10th Result 2026 : आज जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, स्टेप बाइ स्टेप ऐसे करें चेक

Bihar Board 10th Result 2026 : इस साल बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 29 मार्च 2026 को घोषित किया जाएगा. इसे बोर्ड की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 Mar 2026 12:30 PM (IST)
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Bihar Board 10th Result 2026 : बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) 10वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 घोषित करने जा रहा है. इस साल लगभग 15 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी और अब उनका इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है.  शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र आज दोपहर 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट घोषित करेंगे. इसके बाद छात्र बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ऐसे में आइए हम आपको स्टेप बाइ स्टेप बताते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें. 

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 डेट और टाइम 

इस साल बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 29 मार्च 2026 को घोषित किया जाएगा. रिजल्ट का ऐलान दोपहर 1:15 बजे किया जाएगा. इसे बोर्ड की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र उपस्थित रहेंगे. बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा इस साल 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी. परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन (पेन-एंड-पेपर) फॉर्मेट में हुई. इस परीक्षा में लगभग 15 लाख छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. 

यह भी पढ़ें - UGC fake university list 2026: फर्जी विश्वविद्यालय से सावधान, यूजीसी की सख्त चेतावनी, इस संस्थान में दाखिला न लें

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल पर आधिकारिक साइट biharboardonline.bihar.gov.in सर्च करें और इसे ओपन करें.

2. अब होमपेज पर Bihar Board Metric Results 2026 का लिंक दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.

3. इसके बाद अपने रोल नंबर और रोल कोड सही से डालें.

4. सभी जानकारी भरने के बाद Submit पर क्लिक करें.

5. अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. आप इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर सकते हैं.

6. अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो किसी प्रिंटर या कंप्यूटर कैफे से प्रिंट निकाल सकते हैं. 

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट SMS के जरिए रिजल्ट कैसे देखें

अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो छात्र SMS सुविधा का यूज करके भी अपना रिजल्ट जान सकते हैं.  मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं. BIHAR10 Roll Number मैसेज टाइप करें. जैसे अगर अपका बिहार बोर्ड मैट्रिक रोल नंबर 23467654 है, तो आपको अपना मैसेज BIHAR10 23467654 लिखना होगा. ये टाइप करने के बाद उसे 56263 पर भेज दें. कुछ ही देर में  फोन पर एक रिटर्न एसएमएस रिसीव होगा. इसमें आपके मार्क्स की जानकारी होगी. 

यह भी पढ़ें - CUET UG 2026: कब होगी CUET UG परीक्षा? जानें इसकी तैयारी का पूरा प्लान

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Published at : 29 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Bihar Board Matric Result बिहार बोर्ड Biharboardonline.bihar.gov.in Bihar Board 10th Result 2026
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