RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
RCB vs SRH Innings Highlights: आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 201 रन बोर्ड पर लगाए.
आईपीएल 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 201/9 रन बोर्ड पर लगाए. टीम ने यह टोटल तब बनाया जब सिर्फ 29 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे. कप्तान ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए. वहीं नंबर सात पर उतरे अनिकेत वर्मा ने फिनिशिंग टच देते हुए 18 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 43 रन स्कोर किए. इस दौरान आरसीबी के लिए जैकब डफी और रोमारिया शेफर्ड ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट चटकाए.
बता दें कि मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. बेंगलुरु ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद तक सिर्फ 29 रन पर 3 विकेट गिरा लिए थे. यहां तक बेंगलुरु का पहले गेंदबाजी करने का फैसला काफी सही दिखा, लेकिन फिर चौथे विकेट के लिए ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने 97 (53 गेंद) रनों की साझेदारी कर टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया. इस दौरान क्लासेन ने 22 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन स्कोर किए.
ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप
पिछले सीजन हैदराबाद का बहुत कुछ ओपनिंग जोड़ी पर निर्भर रहा था. अगर ओपनिंग पर उतरने वाले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड रन बनाते थे, तो टीम अच्छे और बड़े टोटल तक पहुंचती थी. लेकिन 2026 सीजन के पहले मुकाबले में टीम के ओपनिंग बल्लेबाज बिल्कुल फ्लॉप दिखे. इसके बावजूद टीम ने अच्छा टोटल बनाया. ओपनिंग पर आने वाले अभिषेक शर्मा ने 11 रन और ट्रेविस हेड ने सिर्फ 07 रन बनाए.
बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन
ईशान किशन, अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासेन के अलावा टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास योगदान नहीं दे सके. टीम के लिए मैदान पर उतरे कुल 11 बल्लेबाजों में से 7 तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके.
आरसीबी की गेंदबाजी
गौरतलब है कि आरसीबी के लिए डफी और शेफर्ड ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और अभिनंदन सिंह ने 1-1 विकेट अपनी झोली में डाला.
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Source: IOCL