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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCyclospora Cayetanensis: ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?

Cyclospora Cayetanensis: ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?

Food Poisoning Infection Causes: सबा आज़ाद हाल ही में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण चर्चा में आ गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तबीयत को लेकर अपडेट साझा किया, जिसके बाद फैंस चिंतित हो गए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Mar 2026 10:43 AM (IST)
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What Is Cyclospora Cayetanensis And How It Spreads: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हाल ही में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण चर्चा में आ गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तबीयत को लेकर अपडेट साझा किया, जिसके बाद फैंस चिंतित हो गए. अस्पताल के बेड से सामने आई तस्वीर में उनकी कमजोरी साफ दिखाई दी, जिसने लोगों को चौंका दिया. सबा आजाद ने बताया कि पिछले करीब 14 दिन उनके लिए बेहद मुश्किल रहे. 

उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस इंफेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इस दौरान उनका लगभग 4 किलो वजन कम हो गया और शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि सामान्य काम करना भी मुश्किल हो गया.  उन्होंने कहा कि अचानक एक्टिव लाइफस्टाइल से इस स्थिति में पहुंचना उनके लिए हैरान करने वाला था. वहीं, इस दौरान ऋतिक रोशन लगातार उनके साथ रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे. सबा आज़ाद ने लोगों को सलाह दी कि खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोना जरूरी है, ताकि इस तरह के इंफेक्शन से बचा जा सके. 

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क्या होता है साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट clevelandclinic के अनुसार, साइक्लोस्पोरियासिस एक तरह का फूड पॉइजनिंग इंफेक्शन है, जो साइक्लोस्पोराकैटेनेन्सिस नाम के पैरासाइट के कारण होता है.  यह इंफेक्शन मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है और इसके चलते पानी जैसे दस्त, गैस और पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं. कई मामलों में इसके लक्षण जल्दी खत्म नहीं होते और लंबे समय तक बने रह सकते हैं. 

 

 
 
 
 
 
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कब होता है गंभीर?

यह संक्रमण हल्का भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए गंभीर भी साबित हो सकता है. खासतौर पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे कैंसर के मरीज या इम्यून सिस्टम से जुड़ी दवाएं लेने वाले लोग, उनमें इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है. अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो लक्षण बार-बार लौट सकते हैं और बीमारी लंबी खिंच सकती है. यह समस्या आमतौर पर उन इलाकों में ज्यादा देखी जाती है, जहां साफ-सफाई की कमी होती है या जहां यह पैरासाइट ज्यादा पाया जाता है, जैसे सेंट्रल और साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया. इन जगहों से आने वाले फल और सब्जियां भी इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं.

कैसे होते हैं लक्षण?

इसके लक्षण आमतौर पर इंफेक्टेड खाना या पानी लेने के एक हफ्ते के भीतर दिखाई देने लगते हैं.  इनमें पानी जैसे दस्त, भूख कम लगना, पेट में दर्द, उल्टी, मतली, हल्का बुखार और अत्यधिक थकान शामिल हैं. यह इंफेक्शन तब फैलता है, जब इंफेक्टेड व्यक्ति के मल के जरिए परजीवी पानी या खाने में पहुंच जाता है.  

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
What Is Cyclosporiasis Saba Azad Health Update Hrithik Roshan Girlfriend News
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