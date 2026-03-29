US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा

अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) की एक रिपोर्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है. रिपोर्ट में पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकी समहूों और उनसे भारत को होने वाले खतरों का विस्तार से जिक्र किया गया है.

CRS की इस रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन सहित कई भारत-और कश्मीर-केंद्रित आतंकी समूहों की पहचान की गई है, जो पाकिस्तानी क्षेत्र से सक्रिय हैं और लगातार भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं.

रिपोर्ट में क्या-क्या शामिल

विश्लेषण के अनुसार पाकिस्तान कई प्रकार के सशस्त्र गैर-राज्यीय तत्वों के लिए एक केंद्र और लक्ष्य दोनों बना हुआ है, जिनमें से कई 1980 के दशक से सक्रिय हैं. बार-बार सैन्य अभियानों और नीतिगत उपायों के बावजूद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किए गए नेटवर्क पूरी तरह से समाप्त नहीं किए गए हैं.

साउथ एशिया एक्सपर्ट के. एलन क्रोनस्टैड द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट जिसका मकसद अमेरिकी सांसदों को जानकारी देना था, इन समूहों को 5 श्रेणियों में बांटती है. वैश्विक स्तर पर केंद्रित, अफ़गानिस्तान केंद्रित, भारत और कश्मीर केंद्रित, घरेलू स्तर पर केंद्रित और सांप्रदायिक, विशेष रूप से शिया विरोधी संगठन.

रिपोर्ट में कितने आतंकी संगठनों का जिक्र

रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचीबद्ध 15 समूहों में से 12 को अमेरिकी कानून के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जिनमें से अधिकांश इस्लामी चरमपंथी विचारधाराओं से प्रेरित हैं. वैश्विक स्तर पर केंद्रित समूहों में अल कायदा, अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस का नाम लिया गया है, जबकि अफगानिस्तान केंद्रित समूहों में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क शामिल हैं.

इसके अलावा घरेलू स्तर पर केंद्रित संगठनों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जैश अल-अदल शामिल हैं, जबकि सांप्रदायिक समूहों में सिपाही-ए-सहबा पाकिस्तान और लश्कर-ए-झांगवी शामिल हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 की राष्ट्रीय कार्य योजना का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि देश में कोई भी सशस्त्र मिलिशिया सक्रिय न हो, लेकिन इसके उल्ट हवाई हमलों और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों सहित कई बड़े पैमाने पर चलाए गए सैन्य अभियान इन समूहों को खत्म करने में विफल रहे हैं.

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