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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक

ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक

Gas Cylinder Weight: ब्लैक में सिलेंडर लेना रिस्की है. कहीं गैस कम तो नहीं? घर पर ही आप आसान तरीकों से कर सकते हैं चेक. जान लें कौनसे तरीके आजमाने होंगे.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 Mar 2026 10:45 AM (IST)
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Gas Cylinder Weight: देश में एलपीजी को लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है. उसमें बहुत से लोग ब्लैक में भी एलपीजी सिलेंडर ले रहे हैं. लेकिन ब्लैक मिले में गैस पूरी है या नहीं. यह चेक करने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान और मॉडर्न तरीके अपना सकते हैं. अक्सर मजबूरी में सिलेंडर खरीदते समय लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं. क्योंकि बिना वजन किए यह पता लगाना मुश्किल होता है कि अंदर 14.2 किलो गैस पूरी है या नहीं. 

सिलेंडर के वजन में हेराफेरी करना आजकल काफी आम हो गया है. इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए डिलीवरी लेते वक्त ही सावधानी बरतना सबसे स्मार्ट तरीका है. नीचे दिए गए स्टेप्स आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपका सिलेंडर फुल है या आपको कम गैस दी गई है.

भीगे कपड़े से करें चेक

यह तरीका सबसे ज्यादा कारगर और वैज्ञानिक माना जाता है. जो आपको बिना किसी मशीन के गैस का लेवल बता देता है. सबसे पहले एक सूती कपड़े को पानी में भिगोकर गीला कर लें और इस गीले कपड़े को सिलेंडर के चारों तरफ अच्छी तरह लपेट दें. कपड़ा हटाने के बाद करीब 2-3 मिनट तक इंतजार करें और सिलेंडर की सतह को ध्यान से देखें.

  • आप नोटिस करेंगे कि जो हिस्सा ऊपर से खाली है. वहां का पानी बहुत जल्दी सूखने लगेगा.
  • सिलेंडर का वह हिस्सा जहां तक अंदर गैस भरी हुई है, वहां पानी देर तक बना रहेगा और वह हिस्सा गीला दिखेगा.

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलपीजी गैस बहुत ठंडी होती है. जिससे सिलेंडर का वह हिस्सा भी ठंडा रहता है और नमी जल्दी नहीं उड़ती.

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वजन और सील को देखकर लगाएं पता

अगर आप पानी वाला टेस्ट नहीं करना चाहते. तो आप कुछ फिजिकल संकेतों से भी गैस की चोरी का पता लगा सकते हैं. सिलेंडर की प्लास्टिक सील को ध्यान से देखें कि कहीं वह दोबारा चिपकाई हुई या ढीली तो नहीं है. क्योंकि सील के ऊपर मौजूद धागे और होलोग्राम के साथ छेड़छाड़ गैस निकालने का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है.

  • एक भरे हुए घरेलू सिलेंडर का कुल वजन (गैस + लोहे का वजन) लगभग 29.5 किलो के आसपास होना चाहिए. जिसमें कुल 14.2 किलो गैस होती है.
  • सिलेंडर के ऊपर लिखी एक्सपायरी डेट भी चेक करें. अगर सिलेंडर बहुत पुराना या डेंट वाला है. तो उसमें लीकेज का खतरा ज्यादा होता है.

सिलेंडर के हैंडल के पास Net Weight और Tare Weight (खाली सिलेंडर का वजन) लिखा होता है. उसे जरूर चेक करें. जिससे आपको सही मात्रा का अंदाजा मिल सके.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 29 Mar 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News LPG Gas
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