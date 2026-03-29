केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लोकप्रियता भी खत्म'

बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी लोकप्रियता अब घट चुकी है और वह यह चुनाव पहले ही हार चुकी हैं.

गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा, “ममता बनर्जी की लोकप्रियता घट गई है और वह यह चुनाव पहले ही हार चुकी हैं. पिछले 15 वर्षों में उन्होंने गरीबी, शिक्षा घोटालों या बेरोज़गारी जैसे मुद्दों का समाधान नहीं किया है.” उन्होंने आरोप लगाया कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद राज्य में बुनियादी समस्याओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ.

'हताशा में गृहयुद्ध जैसा माहौल बनाने की कोशिश'

उन्होंने आगे कहा, “हताशा में ममता बनर्जी गृहयुद्ध जैसा वातावरण बनाना चाहती हैं. वह यह नहीं कहेंगी कि वहाँ के कर्मचारियों का सातवाँ वेतन कब से लागू होगा. वह यह नहीं कहेंगी कि बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलेंगी. वह महिलाओं को ₹3000 देने के बजाय मासिक ₹3000 देने की घोषणा नहीं करेंगी. लेकिन महिलाओं से कहेंगी कि बूथ पर जाइए और गृहयुद्ध जैसा वातावरण बनाइए.”

लोकतंत्र के खिलाफ बताया रुख

गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा, “यह एक तरह से लोकतंत्र के विरोध में है. वह हार चुकी हैं. 15 साल में उन्होंने गरीबी पर बात नहीं की. शिक्षा के घोटाले पर बात नहीं की. बेरोजगारी पर बात नहीं की. कर्मचारियों के सातवें वेतन पर बात नहीं की. महिलाओं को ₹3000 मासिक देने पर बात नहीं की. वह केवल इसी तरह का वातावरण बनाना चाहती हैं, जिससे सरकार की विफलता पर चर्चा न हो.”

चुनाव से पहले बढ़ी सियासी बयानबाजी

पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहे हैं. एक तरफ सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. गिरिराज सिंह का यह बयान भी उसी सियासी घमासान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.