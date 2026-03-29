Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा दे चुके 15 लाख छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से आज 1.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस के जरिए बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इस मौके पर बिार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार BSEB 10th Result 2026 Download लिंक एक्टिव करेंगे, जिसके बाद छात्र लिंक पर क्लिक करे अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा इस साल के 10वीं के टॉपर्स का भी ऐलान किया जाएगा. छात्र बिहार बोर्ड की ऑफिशियल बेवसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.