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हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board 10th Result 2026 Live: आज 1.30 बजे जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें पल-पल के अपडेट्स

Bihar Board 10th Result 2026 Live: आज 1.30 बजे जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें पल-पल के अपडेट्स

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज 1.30 बजे बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषित करेगा. छात्र biharboardonline.bihar.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे. 

By : प्रांजुल श्रीवास्तव  | Updated at : 29 Mar 2026 12:45 PM (IST)

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बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026
Source : ABP Graphics

Background

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा दे चुके 15 लाख छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से आज 1.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस के जरिए बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इस मौके पर बिार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार BSEB 10th Result 2026 Download लिंक एक्टिव करेंगे, जिसके बाद छात्र लिंक पर क्लिक करे अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा इस साल के 10वीं के टॉपर्स का भी ऐलान किया जाएगा. छात्र बिहार बोर्ड की ऑफिशियल बेवसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. 

12:45 PM (IST)  •  29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार 10वीं एग्जाम रिजल्ट में पिछले साल रिकॉर्ड

साल 2025 में 123 छात्रों ने टॉप-10 में जगह बनाई थी, जिनमें 60 छात्राएं और 63 छात्र शामिल थे.

12:44 PM (IST)  •  29 Mar 2026

​Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार 10वीं एग्जाम रिजल्ट पिछले ​कितने फीसदी पास?

​2025 में दसवीं क्लास की परीक्षा में 82.11 प्रतिशत ​स्टूडेंट्स सफल हुए थे. 

 

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BSEB 10th Result Bihar Board 10th Result BIHAR Bihar Board 10th Result 2026
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