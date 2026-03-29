2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे

अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो इन दिनों ओटीटी पर एक ऐसी फिल्म छाई हुई है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 2 घंटे 9 मिनट की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है. खास बात ये है कि इस फिल्म ने ‘धुरंधर’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1 ये फिल्म

दरअसल ये फिल्म है 'मरदानी 3', जो नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में नंबर 1 की पॉजिशन पर बनी हुई है. फिल्म 27 मार्च को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. 2 घंटे 9 मिनट की इस फिल्म को imdb पर 7.1 की रेटिंग मिली हैं. इसने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को पछाड़ दिया है.





बता दें, अभिराज मीनावाला के डायरेक्शन नें बनी ये एक ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो यशराज फिल्म्स की साल 2016 में आई फिल्म 'मर्दानी' का ही तीसरा पार्ट है. ये फिल्म 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी.

फिल्म की कास्ट

फिल्म में रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं. फिल्म में उन्होंने एक दमदार पुलिस ऑफिसर DCP शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया है. इसके अलावा फिल्म में मल्लिका प्रसाद और जानकी बोडीवाला जैसे कलााकर हैं.

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फिल्म की कहानी

कहानी एक ऐसी पुलिस ऑफिसर के ईर्द गिर्द घूमती है, जो देश की 93 लापता लड़कियों को खोजने और उन्हें बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ती हैं. ये लड़कियां पिछले तीन महीनों में से गायब हुई हैं. फिल्म की शुरुआत बुलंदशहर के एक फार्महाउस से दो लड़कियों के अपहरण से होती है. इस केस की गंभीरता को देखते हुए शिवानी रॉय को इसकी जांच सौंपी जाती है.