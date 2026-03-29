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हिंदी न्यूज़शिक्षाAirport Jobs: एयरपोर्ट पर कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?

Airport Jobs: एयरपोर्ट पर कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?

Airport Jobs: एयरपोर्ट पर नौकरी करने के कई फायदे हैं. यहां सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल माहौल, स्मार्ट लाइफस्टाइल और करियर ग्रोथ के बेहतरीन मौके भी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 29 Mar 2026 11:31 AM (IST)
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Airport Jobs : एयरपोर्ट पर नौकरी करना कई युवाओं का सपना होता है. एयरपोर्ट पर नौकरी करने के कई फायदे हैं. यहां सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल माहौल, स्मार्ट लाइफस्टाइल और करियर ग्रोथ के बेहतरीन मौके भी हैं. खासकर बड़े शहरों में नए एयरपोर्ट बनने से रोजगार के अवसर और तेजी से बढ़ रहे हैं.

हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के जवेर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है. इसे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जा रहा है. इस एयरपोर्ट के खुलने के बाद एयरपोर्ट पर नौकरी के कई नए रास्ते खुल गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर नौकरी करने को लेकर अक्सर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट पर नौकरी कैसे मिलती है और इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है. 

1. ग्राउंड स्टाफ -  ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट पर यात्रियों की पहली मदद करने वाली टीम होती है. इनका काम यात्रियों का चेक-इन करना, बोर्डिंग पास देना और उनकी यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देना होता है. अगर किसी यात्री को फ्लाइट टाइम, गेट नंबर या सामान से जुड़ी समस्या होती है तो ग्राउंड स्टाफ ही उसकी मदद करता है. 

2. केबिन क्रू - केबिन क्रू फ्लाइट के अंदर काम करते हैं और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते हैं. ये उड़ान से पहले सुरक्षा निर्देश बताते हैं, यात्रा के दौरान खाना-पीना सर्व करते हैं और किसी भी इमरजेंसी स्थिति में यात्रियों की मदद करते हैं. 

3.  एयरपोर्ट ऑपरेशन स्टाफ - एयरपोर्ट ऑपरेशन स्टाफ का काम पूरे एयरपोर्ट के संचालन को सही तरीके से चलाना होता है. ये फ्लाइट के समय, टेक ऑफ और लैंडिंग की प्लानिंग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ समय पर और सुरक्षित तरीके से हो. साथ ही ये रनवे, पार्किंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को भी संभालते हैं.

4. सिक्योरिटी स्टाफ - सिक्योरिटी स्टाफ एयरपोर्ट की सुरक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा होता है. इनका मुख्य काम यात्रियों और उनके सामान की जांच करना होता है ताकि कोई भी खतरनाक सामान एयरपोर्ट या फ्लाइट में न जा सके. 

5. कार्गो और लॉजिस्टिक - कार्गो और लॉजिस्टिक्स टीम सामान और माल की ढुलाई का काम संभालती है. ये सुनिश्चित करते हैं कि यात्रियों का सामान और व्यापारिक माल सही समय पर और सही जगह पहुंचे. इसमें पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जैसे काम शामिल होते हैं. 

6. टेक्निकल जॉब्स - टेक्निकल जॉब्स में वे लोग आते हैं जो तकनीकी काम संभालते हैं, जैसे इंजीनियर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अधिकारी. इंजीनियर एयरक्राफ्ट की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम करते हैं ताकि फ्लाइट पूरी तरह सुरक्षित रहे. वहीं ATC अधिकारी हवा में उड़ रहे विमानों को कंट्रोल करते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग करवाते हैं. 

एयरपोर्ट पर नौकरी कैसे मिलती है

एयरपोर्ट पर नौकरी पाने के कई तरीके होते हैं. एयरलाइन कंपनियां अपनी वेबसाइट पर वैकेंसी निकालती हैं, जहां ऑनलाइन आवेदन, इंटरव्यू और ट्रेनिंग के बाद चयन होता है. सरकारी नौकरियों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के तहत परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती की जाती है. इसके अलावा थर्ड पार्टी कंपनियां भी ग्राउंड स्टाफ जैसी पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर करती हैं, जबकि सिक्योरिटी जॉब के लिए SSC जैसी सरकारी परीक्षा पास करनी होती है. 

यह भी पढ़ें - Teen Study Tips : बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट

इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है

एयरपोर्ट पर नौकरी के लिए आमतौर पर किसी भी स्ट्रीम से 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद एविएशन से जुड़े कोर्स जैसे Diploma in Aviation Hospitality, Airport Management या Ground Staff Services करना अच्छा होता है. साथ ही इस फील्ड में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और अच्छी पर्सनैलिटी बेहद जरूरी होती है. वहीं ग्राउंड स्टाफ में नौकरी के लिए 12वीं पास या ग्रेजुएशन के साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है. केबिन क्रू के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन के साथ अच्छी अंग्रेजी, कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी पर्सनालिटी चाहिए. टेक्निकल जॉब्स के लिए इंजीनियरिंग करनी होती है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के लिए BSc या B.Tech के साथ संबंधित परीक्षा पास करना जरूरी होता है. 

एयरपोर्ट पर सैलरी कितनी मिलती है?

एयरपोर्ट पर सैलरी नौकरी के टाइप और आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है. आमतौर पर ग्राउंड स्टाफ को 20,000 से 40,000 तक, केबिन क्रू को 25,000 से 1,00,000 तक और ऑपरेशन स्टाफ को 30,000 से 60,000 तक सैलरी मिलती है. वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) जैसे जिम्मेदारी वाले पदों पर 40,000 से 1.5 लाख तक और इंजीनियरों को भी लगभग 50,000 से 1.5 लाख तक मासिक वेतन मिल सकता है. 

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Published at : 29 Mar 2026 11:31 AM (IST)
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