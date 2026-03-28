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हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET UG 2026: CUET UG कब होगी परीक्षा, कैसे करें तैयारी जानें पूरा प्लान

CUET UG 2026: CUET UG कब होगी परीक्षा, कैसे करें तैयारी जानें पूरा प्लान

CUET UG 2026: अगर आप 2026 में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो CUET UG आपके लिए बहुत जरूरी एग्जाम है.यहां जानिए कब हो सकती है परीक्षा, क्या होगा सिलेबस और कैसे आप सही तरीके से तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Mar 2026 02:40 PM (IST)
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अगर आप 2026 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो CUET UG परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का सपना देखते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप सही समय पर तैयारी शुरू करें और एक मजबूत रणनीति अपनाएं.

कब होगी परीक्षा ?
CUET UG 2026 की परीक्षा आमतौर पर मई से जून के बीच आयोजित की जाती है. पिछले वर्षों के पैटर्न के अनुसार इस बार भी संभावना है कि परीक्षा मई 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से तैयारी शुरू कर दें.

परीक्षा पैटर्न और सिलेबस
CUET परीक्षा तीन मुख्य हिस्सों में होती है, जिसमें भाषा, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट शामिल हैं. इस परीक्षा का सिलेबस मुख्य रूप से NCERT कक्षा 11 और 12 पर आधारित होता है.इसलिए जिन छात्रों की बेसिक पढ़ाई मजबूत होती है, उनके लिए यह परीक्षा आसान हो जाती है.

तैयारी कैसे करें
CUET 2026 की तैयारी के लिए सबसे पहले NCERT किताबों से शुरुआत करनी चाहिए. हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और उसके छोटे-छोटे नोट्स बनाएं ताकि बाद में रिवीजन आसान हो सके. इसके साथ ही हर टॉपिक के बाद उससे जुड़े MCQ जरूर हल करें, क्योंकि यह परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होती है और प्रैक्टिस के बिना अच्छा स्कोर करना मुश्किल है.

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Language और General Test की तैयारी
Language सेक्शन को नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है. इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए रोजाना रीडिंग, वोकैब और ग्रामर की प्रैक्टिस करें. वहीं, General Test के लिए रोज थोड़ा समय निकालें और इसमें करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स पर ध्यान दें. नियमित अभ्यास से यह सेक्शन भी आसान हो जाता है.

मोक टेस्ट भी जरूरी 
तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी होता है. शुरुआत में आप सेक्शनल टेस्ट से शुरुआत कर सकते हैं और जैसे-जैसे परीक्षा नजदीक आए, फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करें. हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकें. आखिरी समय में रिवीजन और मॉक टेस्ट ही सफलता की कुंजी साबित होते हैं.

डेली स्टडी प्लान
अगर आप रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो एक संतुलित टाइमटेबल बनाना जरूरी है. इसमें आप लगभग 2 घंटे डोमेन सब्जेक्ट को दें, 30 मिनट भाषा की तैयारी करें, 45 मिनट जनरल टेस्ट के लिए रखें और बाकी समय MCQ प्रैक्टिस और रिवीजन में लगाएं. इस तरह का प्लान आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Education CUET Exam Date CUET UG 2026 CUET Preparation Strategy
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