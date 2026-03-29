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हिंदी न्यूज़शिक्षाMaharashtra Board: महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ

Maharashtra Board: महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ

Maharashtra Board: बोर्ड ने बड़ा बदलाव करते हुए 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब एक ही संयुक्त दस्तावेज में जारी करने का फैसला लिया है, जिसमें फोटो और क्यूआर कोड होगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Mar 2026 08:38 AM (IST)
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महाराष्ट्र के लाखों छात्रों के लिए एक नई और बड़ी खबर आई है. इस बार बोर्ड ने ऐसा फैसला लिया है, जिससे मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर होने वाली लंबी इंतज़ार की परेशानी खत्म हो जाएगी. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने तय किया है कि अब कक्षा 10 (SSC) और कक्षा 12 (HSC) के छात्रों को मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही संयुक्त दस्तावेज में दिए जाएंगे.

नई संयुक्त मार्कशीट में छात्र की फोटो और एक क्यूआर कोड भी होगा. यह क्यूआर कोड दस्तावेज की पहचान को आसान और सुरक्षित बनाएगा. कोई भी व्यक्ति बोर्ड के आधिकारिक मोबाइल ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत मार्कशीट की सच्चाई जांच सकेगा. इससे फर्जी मार्कशीट के मामलों पर रोक लगेगी और सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी.

अब तक व्यवस्था यह थी कि परीक्षा परिणाम आने पर छात्रों को सिर्फ मार्कशीट दी जाती थी. सर्टिफिकेट करीब छह महीने बाद मिलता था. इन दोनों दस्तावेजों में न तो छात्र की फोटो होती थी और न ही कोई डिजिटल जांच की सुविधा. ऐसे में कई बार दस्तावेजों की पुष्टि करने में समय लगता था और परेशानी भी होती थी.

रिजल्ट भी जल्द जारी होंगे

बोर्ड जल्द ही SSC (10वीं) और HSC (12वीं) के परिणाम घोषित करने की तैयारी में है. पिछले वर्षों के रुझान को देखें तो नतीजे मई के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किए जाते हैं. संभावना है कि इस बार 12वीं का रिजल्ट पहले और 10वीं का रिजल्ट उसके बाद आए. रिजल्ट जारी होने के साथ ही यह नई संयुक्त मार्कशीट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे छात्र डाउनलोड कर सकेंगे.

फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

अक्सर फर्जी मार्कशीट के मामले सामने आते थे, जिनकी जांच में काफी समय लगता था. क्यूआर कोड की मदद से अब यह काम कुछ ही सेकंड में हो जाएगा. बोर्ड के ऐप से स्कैन करते ही छात्र की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. इससे धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाएगी.

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नई मार्कशीट का फॉर्मेट

नई मार्कशीट में छात्र का नाम आधार कार्ड के अनुसार प्रिंट किया जाएगा. पहले नाम लिखने का तरीका अलग था, जिसमें उपनाम, छात्र का नाम और पिता का नाम अलग क्रम में होता था. अब इसे सरल और एक जैसा बनाया गया है, ताकि आगे किसी तरह की गड़बड़ी न हो. फोटो और क्यूआर कोड के साथ यह मार्कशीट ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित मानी जाएगी. कॉलेज, विश्वविद्यालय या कोई भी संस्था इसे स्कैन कर तुरंत जांच सकेगी.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि तैयार रखनी होगी. परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जानकारी भरनी होगी. इसके बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकेगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 08:38 AM (IST)
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Education Maharashtra Board Maharashtra Board Combined Marksheet Certificate
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