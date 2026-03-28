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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाAI training program 2026: अब AI से बनाओ करियर, 15,000 स्कॉलरशिप के साथ शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम

AI training program 2026: अब AI से बनाओ करियर, 15,000 स्कॉलरशिप के साथ शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम

AI training program 2026: भारत में AI सीखने का बड़ा मौका 15,000 स्कॉलरशिप के साथ नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च, जिसमें क्रिएटिव फील्ड्स के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी. जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Mar 2026 01:30 PM (IST)
AI training program 2026: भारत में AI सीखने का बड़ा मौका 15,000 स्कॉलरशिप के साथ नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च, जिसमें क्रिएटिव फील्ड्स के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी. जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन.

अगर आप भी AI, वीडियो बनाना, गेमिंग या एनीमेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. Ministry of Information and Broadcasting ने Indian Institute of Creative Technologies के साथ मिलकर, Google और YouTube के सहयोग से 15,000 स्कॉलरशिप वाला AI ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है.

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यह प्रोग्राम पूरे देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है. इसमें AI को सीधे क्रिएटिव काम जैसे वीडियो बनाना, एनिमेशन और गेमिंग से जोड़ा गया है, ताकि लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकें.
यह प्रोग्राम पूरे देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है. इसमें AI को सीधे क्रिएटिव काम जैसे वीडियो बनाना, एनिमेशन और गेमिंग से जोड़ा गया है, ताकि लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकें.
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इस ट्रेनिंग में खासतौर पर मीडिया, एनीमेशन, VFX, गेमिंग और डिजिटल स्टोरीटेलिंग पर फोकस रहेगा.यानी जो लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एकदम परफेक्ट मौका है.
इस ट्रेनिंग में खासतौर पर मीडिया, एनीमेशन, VFX, गेमिंग और डिजिटल स्टोरीटेलिंग पर फोकस रहेगा.यानी जो लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एकदम परफेक्ट मौका है.
Published at : 28 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Education Digital Skills Ai For Students AI Training Program 2026

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