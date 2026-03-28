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AI training program 2026: अब AI से बनाओ करियर, 15,000 स्कॉलरशिप के साथ शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम
AI training program 2026: भारत में AI सीखने का बड़ा मौका 15,000 स्कॉलरशिप के साथ नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च, जिसमें क्रिएटिव फील्ड्स के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी. जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन.
अगर आप भी AI, वीडियो बनाना, गेमिंग या एनीमेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. Ministry of Information and Broadcasting ने Indian Institute of Creative Technologies के साथ मिलकर, Google और YouTube के सहयोग से 15,000 स्कॉलरशिप वाला AI ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है.
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Published at : 28 Mar 2026 01:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion