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अगस्त से जेब होगी ढीली! चाय से लेकर कार तक, इन चीजों पर बढ़ सकता है खर्च

Inflation Impact: अगस्त से कार, टीवी, कपड़े और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं महंगी हो सकती हैं. आइए जानते हैं, बढ़ती कच्चे माल की लागत, ढुलाई खर्च और रुपये में उतार-चढ़ाव का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 30 Jul 2026 03:13 PM (IST)
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Price Hike August 2026: अगस्त महीने से आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर काफी बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में नई कार खरीदने, टीवी लेने या कपड़ों की शॉपिंग करने के बारे में सिच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके बेहद काम आ सकती है. अगस्त महीने में कई बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों को पहले के मुकाबले बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें अगले महीने से महंगी हो सकती हैं. 

वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव के कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत, माल ढुलाई का बढ़ा खर्च और रुपये में उतार-चढ़ाव इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है. कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत का दबाव अब उनके लिए संभालना काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है.  ऐसे में अगस्त फेस्टिवल शुरू होने से पहले ग्राहकों को कई तरह के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकाना पड़ सकता है.   

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

  • वेस्ट एशिया में जारी तनाव से सप्लाई चेन काफी प्रभावित हुई है.
  • कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी 
  • माल ढुलाई (फ्रेट) खर्च में इजाफा
  • कच्चे तेल और अन्य पैकेजिंग सामग्री की ऊंची कीमत 
  • रुपये की कीमतों में उतार-चढ़ाव
  • वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव 


अगस्त से जेब होगी ढीली! चाय से लेकर कार तक, इन चीजों पर बढ़ सकता है खर्च

कौन-कौन सी चीजें होंगी महंगी?

        प्रोडक्ट                संभावित बढ़ोतरी 

  • पैक्ड चाय              6% से 8% तक
  • हेयर ऑयल           6% से 8% तक
  • टीवी                     4% से 6% तक
  • रेफ्रिजरेटर             4% से 6% तक
  • वॉशिंग मशीन         10 % तक  
  • स्मार्टफोन            कंपनी और मॉडल के मुताबिक
  • ब्रांडेड कपड़े           8% तक
  • पैसेंजर कारें          मॉडल के मुताबिक

ब्रांडेड कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे महंगे 

कपड़ा कंपनियां काफी लंबे समय से पुराने स्टॉक के सहारे कपड़ों की कीमतों को कंट्रोल कर रही थीं. लेकिन अब कंपनियां नए सीजन का स्टॉक बाजार में ला रही है, जिसकी लागत पहले के मुकाबले ज्यादा होगी. ऐसे में ब्रांडेड कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी लागत बढ़नी का असर दिखाई दे सकता है. खासकर मेमोरी चिप और अन्य कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़ने पर इसका सबसे ज्यादा असर स्मार्टफोन पर पड़ सकता है. 

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कार खरीदना भी पड़ेगा महंगा 

  • अगस्त से मारुति सुजुकी अपने कुछ मॉडल्स की कीमतों में 30,000 तक बढ़ोतरी कर सकती है.
  • होंडा कार्स इंडिया भी 1 अगस्त से कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.
  • मर्सिडीज-बेंज समेत कई कंपनियां भी लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं. 
  • टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने इस महीने के शुरुआत में ही कुछ मॉडेलों की कीमतें बढ़ा चुकी है. 

FMCG कंपनियों पर भी दबाव 

  • चाय, हेयर ऑयल और पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनियां भी बढ़ती लागत से जूझ रही हैं.
  • पैकेजिंग सामग्री भी महंगी हुई है.
  • खाद्य तेलों की कीमतें ऊंचे कीमतों पर बनी हुई हैं.
  • चाय और अन्य रोजमर्रा के सामानों के दाम भी बढ़ने की उम्मीद है.

आम लोगों पर क्या होगा असर?

अगस्त में शुरू हो रही त्योहारों का सीजन से पहले रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में यह बढ़ोतरी आम लोगों के बजट पर काफी बोझ डाल सकती है. फिलहाल घर में इस्तेमाल हो रही चीजों से लेकर गाड़ी और कपड़ों तक की कई जरूरी और पसंदीदा सामान खरीदने के लिए अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप भी कोई बड़ी खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगस्त से पहले फैसला लेना आपके लियव ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Price Hike Inflation Impact Price Hike August 2026
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