Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGen Z के लिए Cool बनेंगे सरकारी बैंक, लेकिन कैसे? वित्त मंत्री ने समझाया

Gen Z के लिए Cool बनेंगे सरकारी बैंक, लेकिन कैसे? वित्त मंत्री ने समझाया

Banking for Gen Z: आजकल की नई पीढ़ी के बीच सरकारी बैंकों को लेकर एक 'पर्सेप्शन गैप' है, जिसे पाटने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसके लिए बैंकों को भी अपनी छवि सुधारनी होगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Aug 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सीतारमण ने सरकारी बैंकों को युवा-केंद्रित बनने का निर्देश दिया.
  • बैंक 2 अक्टूबर से 'बैंकिंग फॉर यूथ' अभियान चलाएंगे.
  • बैंक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में जाकर सीधे युवाओं से जुड़ेंगे.
  • सरकारी बैंक युवाओं के लिए 'कूल' बनें, समर्पित सेवाएं दें.

Banking for youth campaign: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से कहा है कि वे युवाओं के हिसाब से खुद में बदलाव करें. उन्होंने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को सुझाव देते हुए कहा कि वे यंग कस्टमर्स के साथ अपने कनेक्शंस बनाए, उनके लिए बैंकिंग को आसान, पर्सनलाइज्ड और चौबीसों घंटे उपलब्ध बनाएं क्योंकि देश अपनी युवा आबादी के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना चाहता है. 

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों को सलाह दी कि वे अपनी पारंपरिक छवि को बदलकर Gen Z के लिए 'Cool' और आकर्षक बनें ताकि नई पीढ़ी प्राइवेट बैंकों के बजाय सरकार बैंकों को तरजीह दे. 

यंग कस्टमर्स से खुद कनेक्ट करें बैंक

नई दिल्ली में दो दिन तक चले PSB कॉन्फ्लुएंस के आखिरी सेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सरकारी बैंकों से 2 अक्टूबर से एक महीने तक चलने वाला 'बैंकिंग फॉर यूथ' कैंपेन शुरू करने को कहा. इसका मकसद देश के युवाओं के बीच अपनी 'कूल' इमेज बनाना है, साथ ही बैंकिंग कारोबार के लिए जरूरी सावधानी और समझदारी को भी बनाए रखना है. बैंकों को निर्देश दिया गया है. कि वे युवाओं के बैंक आने का इंतजार न करें, बल्कि खुद ही कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में जाकर युवाओं से सीधे कनेक्ट करें. 

खुद को 'कूल' बनाएं सरकारी बैंक

इस पहल का मकसद युवाओं के साथ लॉन्ग टर्म में अपना मजबूत बॉन्ड बनाना है, जो कैंपस से करियर और उसके आगे भी चले, न कि सिर्फ अकाउंट ओपन करने तक ही सिमट कर रह जाए. सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों की छवि अभी भी 'सरकारी बैंकों' वाली है और युवा ग्राहक अक्सर उन्हें प्राइवेट बैंकों के मुकाबले कम आकर्षक मानते हैं. उन्होंने सरकारी बैंकों से कहा कि वे सीधे युवाओं से बात करें और समझें कि वे अपने बैंकों से क्या उम्मीद करते हैं.

सीतारमण ने कहा, "पब्लिक सेक्टर के बैंक युवा भारतीयों की पहली और सबसे भरोसेमंद पसंद होने चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि बैंकों को युवाओं की फाइनेंशियल यात्रा के हर पड़ाव पर उनके साथ होना चाहिए, जैसे कि उनका पहला अकाउंट, पहली सैलरी, हायर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और पहला इन्वेस्टमेंट. बैंक जाने-माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर फ्री ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट भी दे सकते हैं ताकि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवा कस्टमर्स को जोड़ा जा सके.

युवाओं के लिए हो डेडिकेडेट सर्विस

सीतारमण ने बैंक ब्रांचों में युवाओं के लिए खास 'युवा कियोस्क' या 'युवा बैंकिंग मित्र' का इंतजाम किए जाने की भी बात कही है. इस व्यवस्था के तहत युवाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स समझने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें:

3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट'

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Gen Z
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gen Z के लिए Cool बनेंगे सरकारी बैंक, लेकिन कैसे? वित्त मंत्री ने समझाया
Gen Z के लिए Cool बनेंगे सरकारी बैंक, लेकिन कैसे? वित्त मंत्री ने समझाया
बिजनेस
2000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी छलांग, यहां से चेक करें ताजा रेट
Gold-Silver Price Today: 2000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी छलांग, यहां से चेक करें ताजा रेट
बिजनेस
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
बिजनेस
3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट'
3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
स्पोर्ट्स
ये अकेला खिलाड़ी 9 IPL टीमों के लिए खेला, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
ये अकेला खिलाड़ी 9 IPL टीमों के लिए खेला, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बिजनेस
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
इंडिया
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
शिक्षा
Teacher Shortage in Delhi Government Schools: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी, पढ़ाई पर पड़ रहा असर
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी, पढ़ाई पर पड़ रहा असर
ट्रैवल
Shimla Tour Package: शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज
शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget