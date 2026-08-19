Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस80% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां, क्वॉलिटी पर सरकार की गारंटी; कमाल का है यह ऐप

80% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां, क्वॉलिटी पर सरकार की गारंटी; कमाल का है यह ऐप

Janaushadhi Sugam App: ब्रांडेड दवाओं की कीमत ज्यादा होती है. इन पर हर महीने अच्छा-खासा खचर्व बैठ जाता है. यह ऐप आपको सस्ती जेनेरिक दवाएं खोजने में मदद करता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Aug 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जन औषधि सुगम ऐप दवा खर्च कम करने में सहायक.
  • यह ऐप नजदीकी जन औषधि केंद्र व दवाओं की उपलब्धता बताता.
  • जेनेरिक दवाएं 50-90% सस्ती, उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती.

Janaushadhi Sugam App: मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर दवाओं पर खर्च आज के समय में बहुत ज्यादा है. खासतौर पर, ब्रांडेड दवाइयां इतनी महंगी होती कि हर किसी के लिए खरीदना बस की बात नहीं. आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक ऐसे ऐप की जानकारी देने जा रहे हैं, जो दवाओं पर खर्च 80% तक कम जो जाएगा. 

यहां जन औषधि सुगम ऐप की बात की जा रही है. यह एक फ्री मोबाइल ऐप है, जिसे भारत सरकार के रसायन और उवर्रक मंत्रालय ने विकसित किया है. इसका मकसद लोगों को उनके इलाके में मौजूद सरकारी जन औषधि केंद्रों के बारे में बताना है ताकि उन्हें बेहद कम रेट पर जेनेरिक दवाएं ढूंढ़ने में मदद मिले. 

बैठे-बिठाए होगी सेविंग्स

यह ऐप जीपीएस और गूगल मैप की मदद से आपके सबसे नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का रास्ता बताएगा. आप ऐप की मदद से किसी बीमारी या सॉल्ट (जैसे Paracetamol) का नाम बताकर डालकर सरकारी दुकान में उसकी उपलब्धता चेक कर सकते हैं. ऐप में मौजूद फीचर से आप यह भी चेक कर सकते हैं कि बाजार में मिलने वाली महंगी ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले जन औषधि की जेनेरिक दवा कितनी सस्ती है और आप इससे कितने पैसे बचा ले रहे हैं. 

दवाओं पर खर्च हो जाएगा काफी कम

ऐप के जरिए मिलने वाली दवाएं बाजार में मिलने वाली आम दवाओं के मुकाबले 50-90% तक सस्ती होती हैं. यानी कि इससे महीने का आपका दवाओं पर खर्च काफी कम हो जाएगा. ऊपर से क्वॉलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि ऐप में दवाओं की लैब टेस्टिंग और क्वॉलिटी (WHO-GMP सर्टिफाइड) से संबंधित जानकारियां भी होती हैं. चूंकि यह एक सरकार द्वारा संचालित ऐप है इसलिए दवाओं की कीमतें और इनकी गुणवत्ता पूरी तरह से सटीक होती हैं.  ऐप को आप Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं. आप चाहे तो इसे UMANG ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:

3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट' 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
PM Modi Janraushadhi Sugam App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
80% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां, क्वॉलिटी पर सरकार की गारंटी; कमाल का है यह ऐप
80% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां, क्वॉलिटी पर सरकार की गारंटी; कमाल का है यह ऐप
बिजनेस
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ITR में नहीं बताया तो रिफंड पर क्या असर होगा?
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ITR में नहीं बताया तो रिफंड पर क्या असर होगा?
बिजनेस
Gen Z के लिए Cool बनेंगे सरकारी बैंक, लेकिन कैसे? वित्त मंत्री ने समझाया
Gen Z के लिए Cool बनेंगे सरकारी बैंक, लेकिन कैसे? वित्त मंत्री ने समझाया
बिजनेस
2000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी छलांग, यहां से चेक करें ताजा रेट
Gold-Silver Price Today: 2000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी छलांग, यहां से चेक करें ताजा रेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन बंद
ईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन बंद
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
क्रिकेट
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड देख चौंक जाएंगे
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड देख चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बिजनेस
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
इंडिया
'PM मोदी चाहते हैं कि...', तारिक रहमान के दौरे पर भारत ने साफ किया रुख
'PM मोदी चाहते हैं कि...', तारिक रहमान के दौरे पर भारत ने साफ किया रुख
टेक्नोलॉजी
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
फूड
Best Potato For Eating: लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget