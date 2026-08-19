80% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां, क्वॉलिटी पर सरकार की गारंटी; कमाल का है यह ऐप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जन औषधि सुगम ऐप दवा खर्च कम करने में सहायक.

यह ऐप नजदीकी जन औषधि केंद्र व दवाओं की उपलब्धता बताता.

जेनेरिक दवाएं 50-90% सस्ती, उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती.

Janaushadhi Sugam App: मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर दवाओं पर खर्च आज के समय में बहुत ज्यादा है. खासतौर पर, ब्रांडेड दवाइयां इतनी महंगी होती कि हर किसी के लिए खरीदना बस की बात नहीं. आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक ऐसे ऐप की जानकारी देने जा रहे हैं, जो दवाओं पर खर्च 80% तक कम जो जाएगा.

यहां जन औषधि सुगम ऐप की बात की जा रही है. यह एक फ्री मोबाइल ऐप है, जिसे भारत सरकार के रसायन और उवर्रक मंत्रालय ने विकसित किया है. इसका मकसद लोगों को उनके इलाके में मौजूद सरकारी जन औषधि केंद्रों के बारे में बताना है ताकि उन्हें बेहद कम रेट पर जेनेरिक दवाएं ढूंढ़ने में मदद मिले.

बैठे-बिठाए होगी सेविंग्स

यह ऐप जीपीएस और गूगल मैप की मदद से आपके सबसे नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का रास्ता बताएगा. आप ऐप की मदद से किसी बीमारी या सॉल्ट (जैसे Paracetamol) का नाम बताकर डालकर सरकारी दुकान में उसकी उपलब्धता चेक कर सकते हैं. ऐप में मौजूद फीचर से आप यह भी चेक कर सकते हैं कि बाजार में मिलने वाली महंगी ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले जन औषधि की जेनेरिक दवा कितनी सस्ती है और आप इससे कितने पैसे बचा ले रहे हैं.

दवाओं पर खर्च हो जाएगा काफी कम

ऐप के जरिए मिलने वाली दवाएं बाजार में मिलने वाली आम दवाओं के मुकाबले 50-90% तक सस्ती होती हैं. यानी कि इससे महीने का आपका दवाओं पर खर्च काफी कम हो जाएगा. ऊपर से क्वॉलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि ऐप में दवाओं की लैब टेस्टिंग और क्वॉलिटी (WHO-GMP सर्टिफाइड) से संबंधित जानकारियां भी होती हैं. चूंकि यह एक सरकार द्वारा संचालित ऐप है इसलिए दवाओं की कीमतें और इनकी गुणवत्ता पूरी तरह से सटीक होती हैं. ऐप को आप Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं. आप चाहे तो इसे UMANG ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं.

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