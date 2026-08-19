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हिंदी न्यूज़बिजनेस2000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी छलांग, यहां से चेक करें ताजा रेट

2000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी छलांग, यहां से चेक करें ताजा रेट

Gold-Silver Price Today 19 August 2026: आज सोना और चांदी दोनों ही उछाल पर है. इनकी कीमत में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Aug 2026 09:01 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today 19 August 2026: खुदरा विक्रेताओं और स्टॉकिस्ट की ओर से लिवाली बढ़ने के कारण लगातार दूसरे सत्र में सोने की कीमतों में तेजी आई है. आज 19 अगस्त, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 2,000 रुपये बढ़कर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. आज के दिन अगर आप सोना या चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो यहां से पहले पूरी रेट लिस्ट चेक करें. 

कितना मंहगा हुआ 24 कैरेट सोना?

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार के 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद भाव से 2,000 रुपये बढ़कर 1,58,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 1,56,800
मुंबई 1,56,800
कोलकाता 1,56,800
चेन्नई 1,56,800
पटना 1,56,800
लखनऊ 1,56,800
अयोध्या 1,56,800
कानपुर 1,56,800
मेरठ 1,56,800
गाजियाबाद 1,56,800
नोएडा 1,56,800
गुरुग्राम 1,56,800
जयपुर 1,56,800
लुधियाना 1,56,800
गुवाहाटी 1,56,800
इंदौर 1,56,800
अहमदाबाद 1,56,800
सूरत 1,56,800
वडोदरा 1,56,800
पुणे 1,56,800
नागपुर 1,56,800
चंडीगढ़ 1,56,800
नासिक 1,56,800
बैंगलोर 1,56,800
भुवनेश्वर 1,56,800
रायपुर 1,56,800
हैदराबाद 1,56,800

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चांदी का क्या है हाल?

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, दो सत्रों तक 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहने के बाद चांदी की कीमत भी 730 रुपये बढ़कर 2,40,730 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,40,000
मुंबई 2,40,000
कोलकाता 2,40,000
चेन्नई 2,40,000
पटना 2,40,000
लखनऊ 2,40,000
अयोध्या 2,40,000
मेरठ 2,40,000
कानपुर 2,40,000
गाजियाबाद 2,40,000
नोएडा 2,40,000
गुरुग्राम 2,40,000
चंडीगढ़ 2,40,000
जयपुर 2,40,000
लुधियाना 2,40,000
गुवाहाटी 2,40,000
इंदौर 2,40,000
अहमदाबाद 2,40,000
सूरत 2,40,000
वडोदरा 2,40,000
नागपुर 2,40,000
पुणे 2,40,000

वैश्विक स्तर पर कितने का हुआ सोना- चांदी?

वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना 0.5 प्रतिशत घटकर 4,394.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था और चांदी एक प्रतिशत से कुछ अधिक की गिरावट के साथ 65.08 डॉलर प्रति औंस रह गई. मिराए एसेट शेयरखान में जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया से आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सोना 4,392 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था. सोमवार को अमेरिका-ईरान के बीच 60 दिन का संघर्ष-विराम खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई.

कोटक सिक्योरिटीज में जिंस शोध की एवीपी कायनात चैनवाला ने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती और कुछ मुनाफावसूली के कारण हाजिर चांदी की कीमत गिरकर 65 डॉलर प्रति औंस के करीब रह गई है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Silver Price Gold & Silver
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