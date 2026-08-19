2000 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी छलांग, यहां से चेक करें ताजा रेट
Gold-Silver Price Today 19 August 2026: आज सोना और चांदी दोनों ही उछाल पर है. इनकी कीमत में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं.
Gold-Silver Price Today 19 August 2026: खुदरा विक्रेताओं और स्टॉकिस्ट की ओर से लिवाली बढ़ने के कारण लगातार दूसरे सत्र में सोने की कीमतों में तेजी आई है. आज 19 अगस्त, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 2,000 रुपये बढ़कर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. आज के दिन अगर आप सोना या चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो यहां से पहले पूरी रेट लिस्ट चेक करें.
कितना मंहगा हुआ 24 कैरेट सोना?
99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार के 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद भाव से 2,000 रुपये बढ़कर 1,58,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|1,56,800
|मुंबई
|1,56,800
|कोलकाता
|1,56,800
|चेन्नई
|1,56,800
|पटना
|1,56,800
|लखनऊ
|1,56,800
|अयोध्या
|1,56,800
|कानपुर
|1,56,800
|मेरठ
|1,56,800
|गाजियाबाद
|1,56,800
|नोएडा
|1,56,800
|गुरुग्राम
|1,56,800
|जयपुर
|1,56,800
|लुधियाना
|1,56,800
|गुवाहाटी
|1,56,800
|इंदौर
|1,56,800
|अहमदाबाद
|1,56,800
|सूरत
|1,56,800
|वडोदरा
|1,56,800
|पुणे
|1,56,800
|नागपुर
|1,56,800
|चंडीगढ़
|1,56,800
|नासिक
|1,56,800
|बैंगलोर
|1,56,800
|भुवनेश्वर
|1,56,800
|रायपुर
|1,56,800
|हैदराबाद
|1,56,800
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चांदी का क्या है हाल?
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, दो सत्रों तक 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहने के बाद चांदी की कीमत भी 730 रुपये बढ़कर 2,40,730 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,40,000
|मुंबई
|2,40,000
|कोलकाता
|2,40,000
|चेन्नई
|2,40,000
|पटना
|2,40,000
|लखनऊ
|2,40,000
|अयोध्या
|2,40,000
|मेरठ
|2,40,000
|कानपुर
|2,40,000
|गाजियाबाद
|2,40,000
|नोएडा
|2,40,000
|गुरुग्राम
|2,40,000
|चंडीगढ़
|2,40,000
|जयपुर
|2,40,000
|लुधियाना
|2,40,000
|गुवाहाटी
|2,40,000
|इंदौर
|2,40,000
|अहमदाबाद
|2,40,000
|सूरत
|2,40,000
|वडोदरा
|2,40,000
|नागपुर
|2,40,000
|पुणे
|2,40,000
वैश्विक स्तर पर कितने का हुआ सोना- चांदी?
वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना 0.5 प्रतिशत घटकर 4,394.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था और चांदी एक प्रतिशत से कुछ अधिक की गिरावट के साथ 65.08 डॉलर प्रति औंस रह गई. मिराए एसेट शेयरखान में जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया से आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सोना 4,392 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था. सोमवार को अमेरिका-ईरान के बीच 60 दिन का संघर्ष-विराम खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई.
कोटक सिक्योरिटीज में जिंस शोध की एवीपी कायनात चैनवाला ने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती और कुछ मुनाफावसूली के कारण हाजिर चांदी की कीमत गिरकर 65 डॉलर प्रति औंस के करीब रह गई है.
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