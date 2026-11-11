BYD Denza D9: हर देश में इस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड जबरदस्त है और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD अपनी सभी बेहतरीन कारों के लिए जानी जाती है. लेकिन अब कंपनी एक और धांसू गाड़ी इंडिया में लॉन्च करने जा रही है. जिसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है. दरअसल BYD अपने लग्जरी सब-ब्रांड Denza को आधिकारिक तौर पर भारत में पेश करने जा रही है.

बता दें कि इस ब्रांड के तहत कंपनी अपनी बहुचर्चित और बेहद आलीशान इलेक्ट्रिक MPV Denza D9 को लॉन्च करेगी. जिसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 1 करोड़ रुपये के आसपास होगी. चलिए जानते हैं BYD के इस लग्जरी ब्रांड के इतिहास, इसकी मर्सिडीज-बेंज के साथ साझेदारी और भारत आ रही Denza D9 की खूबियों के बारे में.

ऐसे हुई थी शुरुआत

जानकारी दें दे कि डेंजा ब्रांड की कहानी साल 2010 में शुरू हुई थी जब BYD और जर्मन ऑटोमेकर Mercedes-Benz ने 50-50% की हिस्सेदारी के साथ एक जॉइंट वेंचर के रूप में Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. की स्थापना की थी.

जिसका मुख्य उद्देश्य प्रीमियम सेगमेंट में बेहतरीन तकनीक वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना था. लेकिन बाद में बीवाईडी ने इस ब्रांड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 90% कर ली और मर्सिडीज की हिस्सेदारी 10% रह गई.

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Denza D9 मिलेगी 1 करोड़ रुपये की

बता दें कि भारत में डेंजा ब्रांड की शुरुआत Denza D9 लग्जरी एमपीवी के साथ होगी. यह गाड़ी देखने में बड़ी, मस्कुलर और बेहद प्रीमियम है. कार के केबिन को किसी 5-स्टार होटल के सूट की तरह तैयार किया गया है.

जबकि इसमें 2+2+3 सीटिंग लेआउट मिलता है. जिसमें दूसरी रो में कैप्टन सीट दी गई हैं. ये सीट्स हीटिंग, वेंटिलेशन, 10-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और 10-पॉइंट मसाज फंक्शन से लैस हैं. वहीं इसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट में टचस्क्रीन कंट्रोल, मिनी-फ्रीज और बड़ा एंटरटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है.

600 किमी से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज

वहीं Denza D9 में BYD की पेटेंट की गई Blade Battery टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें लगभग 103 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है.

जबकि यह कार ऑल-व्हील ड्राइव और फ्रंट-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में आती है. इसका पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर 369 BHP से ज्यादा की पावर और 470 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. जिससे इतनी विशाल गाड़ी भी बेहद तेजी से रफ्तार पकड़ लेती है.

भारत में किससे होगा मुकाबला?

बता दें कि भारतीय बाजार में 1 करोड़ रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आने के बाद Denza D9 का सीधा मुकाबला टोयोटा वेलफायर, लक्सस एलएम और मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास जैसी लग्जरी एमपीवी गाड़ियों से होगा.

क्योंकि बीवाईडी का मानना है कि जो ग्राहक लग्जरी, स्पेस, एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के अनुकूल ऑल-इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहते हैं उनके लिए डेंजा D9 एक परफेक्ट और यूनिक ऑप्शन साबित होगी.

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