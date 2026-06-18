हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोFour Wheels Concept: कार में चार ही क्यों होते हैं पहिए? कहां से आया फोर-व्हील का कॉन्सेप्ट

Four Wheels Concept: कार में चार ही क्यों होते हैं पहिए? कहां से आया फोर-व्हील का कॉन्सेप्ट

Four Wheels Concept : कार हो या फिर बस, बाइक और अन्य वाहन सभी धीरे-धीरे विकसित हुए हैं. खासकर चार पहियों वाली गाड़ियों का इतिहास बहुत दिलचस्प है.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

Four Wheels Concept: दुनिया की लगभग हर कार में चार पहिए ही होते हैं, चाहे छोटी हैचबैक हो, बड़ी SUV हो या फिर लग्जरी सेडान, ज्यादातर वाहन चार पहियों पर ही टिके होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कारों में तीन, पांच या छह पहियों की जगह चार पहिए ही क्यों लगाए जाते हैं? आखिर इस डिजाइन के पीछे क्या वजह है और फोर-व्हील का कॉन्सेप्ट कहां से आया.

बता दें, कार हो या फिर बस, बाइक और अन्य वाहन सभी धीरे-धीरे विकसित हुए हैं. खासकर चार पहियों वाली गाड़ियों का इतिहास बहुत दिलचस्प है, यह 1800 के दशक से लेकर आज के हाई-टेक ऑफ-रोड वाहनों तक शामिल है. ऐसे में कई लोग कार में चार पहिए के कॉन्सेप्ट को लेकर कई तरह के सवाल करते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कार में चार ही पहिए क्यों होते हैं और फॉर व्हील का कॉन्सेप्ट कहां से आया. 
 
कार में चार ही पहिए क्यों होते हैं?

किसी भी वाहन को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए उसका वजन सही तरीके से बंटना बेहद जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, किसी भी चौकोर या आयताकार संरचना का भार उसके किनारों या कोनों पर समान रूप से बांटना सबसे जरूरी माना जाता है. कारों का आकार भी आमतौर पर आयताकार या चौकोर होता है. ऐसे में अगर उसके चारों कोनों पर सपोर्ट दिया जाए तो वाहन का पूरा वजन बराबर तरीके से बैलेंस हो जाता है. यही कारण है कि कार को चार पहियों का सहारा दिया जाता है. 

चार पहियों वाली गाड़ियों की शुरुआत कैसे हुई?
 
पहिए का आविष्कार लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ, जिससे पहली गाड़ियां बनीं. 1769 में Nicolas Joseph Cugnot ने पहली self-propelled सड़क गाड़ी बनाई. इसके बाद 1801 में Richard Trevithick ने स्टीम इंजन वाली सड़क गाड़ी बनाई फिर 19वीं सदी में गैसोलीन इंजन आया और Jean Lenoir ने पहली गैसोलीन कार बनाई, 1885 में Karl Benz ने पहली व्यावहारिक कार बनाई, जिसे आधुनिक कार का आधार माना जाता है. इसी समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, Henry Ford ने 1893 में अपना इंजन बनाया और 1908 में Model T लॉन्च की, उन्होंने असेंबली लाइन सिस्टम शुरू किया, जिससे कारें सस्ती और तेजी से बनने लगीं. 
 
चार पहियों की ड्राइविंग तकनीक का इस्तेमाल कब हुआ?
 
चार पहियों की ड्राइविंग तकनीक सबसे पहले भारी मशीनों में इस्तेमाल हुई. 1893 में ब्रिटिश इंजीनियर Bramah Joseph Diplock ने पहला 4WD सिस्टम पेटेंट किया, जो भाप से चलने वाली मशीन के लिए था. इसके बाद 1900 में Ferdinand Porsche ने इलेक्ट्रिक मोटर वाला चार पहियों वाला वाहन बनाया. यह तकनीकी रूप से 4WD जैसा था, लेकिन बैटरी बहुत भारी थी, इसलिए यह सफल नहीं हुआ. 1902 में Dutch स्पाइकर भाइयों ने Spyker 60HP नाम की कार बनाई, जो पूरी तरह मैकेनिकल 4WD थी. इसमें चारों पहियों पर ब्रेक और 6-सिलेंडर इंजन था. इसके बाद यूरोप और अमेरिका में कई कंपनियों ने 4WD पर काम शुरू किया, लेकिन यह ज्यादातर सेना और भारी कामों में ही इस्तेमाल होता था. 

यह भी पढ़ें - Tata Punch को टक्कर देने वाली SUV पर बड़ा ऑफर, 43,000 रुपये तक की बचत का मौका

 फोर-व्हील कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई?

वाहनों के शुरुआती विकास के दौर में भी चार पहियों का इस्तेमाल देखने को मिलता है. सबसे पहले रथों में चार पहिए लगाए जाते थे. बाद में जब मोटर वाहन विकसित हुए तो उसी मूल संरचना को आगे बढ़ाया गया. कारों का आकार आयताकार होने और वजन को चारों तरफ बैलेंस रखने की जरूरत ने भी चार पहियों वाले डिजाइन को मजबूत बनाया. यह व्यवस्था सबसे बेहतर बैलेंस, बेहतर ट्रैक्शन, ग्रिप और सुरक्षित ड्राइविंग देती है. यही कारण है कि आज भी दुनिया की ज्यादातर कारें चार पहियों के साथ ही बनाई जाती हैं. 

यह भी पढ़ें - चलती EV कार में लग जाए आग तो भूलकर भी न करें ये गलती, कुछ सेकंड की लापरवाही पड़ सकती है भारी

Published at : 18 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Car Auto Car Facts Four Wheel Concept Four Wheel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Four Wheels Concept: कार में चार ही क्यों होते हैं पहिए? कहां से आया फोर-व्हील का कॉन्सेप्ट
कार में चार ही क्यों होते हैं पहिए? कहां से आया फोर-व्हील का कॉन्सेप्ट
ऑटो
टाटा ने फिर दिया झटका, Sierra और Nexon समेत अब इन गाड़ियों को भी करने जा रही महंगा
टाटा ने फिर दिया झटका, Sierra और Nexon समेत अब इन गाड़ियों को भी करने जा रही महंगा
ऑटो
किसने खरीदी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार? जानिए WagonR Flex Fuel की कीमत और फीचर्स
किसने खरीदी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार? जानिए WagonR Flex Fuel की कीमत और फीचर्स
ऑटो
फुल चार्ज पर 320 KM रेंज, आ गई 7 लाख रुपये से कम की नई EV, जानिए कैसे हैं फीचर्स?
फुल चार्ज पर 320 KM रेंज, आ गई 7 लाख रुपये से कम की नई EV, जानिए कैसे हैं फीचर्स?
Advertisement

वीडियोज

Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
महाराष्ट्र
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, अब वैभव सूर्यवंशी की टीम की किससे होगी टक्कर? जानिए ट्राई नेशन सीरीज का पूरा गणित
टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, अब वैभव सूर्यवंशी की टीम की किससे होगी टक्कर? जानिए ट्राई नेशन सीरीज का पूरा गणित
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
ट्रेंडिंग
Viral Video: लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
गंगा एक्सप्रेसवे पर टोलकर्मियों का एक्शन मोड ऑन
गंगा एक्सप्रेसवे पर टोलकर्मियों का एक्शन मोड ऑन
ABP NEWS
Viral Video : जूते बनाते बनाते फैक्ट्री में भड़क गई आग, मची अफरा तफरी!
Viral Video : जूते बनाते बनाते फैक्ट्री में भड़क गई आग, मची अफरा तफरी!
ABP NEWS
मुंगेर में गंगा में डूब रही कार का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू
मुंगेर में गंगा में डूब रही कार का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू
ABP NEWS
नवादा में स्कूल बस फूंकी गई!
नवादा में स्कूल बस फूंकी गई!
ABP NEWS
युवक के फ़ैक्ट्री से जाने के बाद, मालिक ने उसे उसके घर से अगवा करवा लिया—कितनी बर्बरतापूर्ण हरकत थी यह!
युवक के फ़ैक्ट्री से जाने के बाद, मालिक ने उसे उसके घर से अगवा करवा लिया—कितनी बर्बरतापूर्ण हरकत थी यह!
Embed widget