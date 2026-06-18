चलती EV कार में लग जाए आग तो भूलकर भी न करें ये गलती, कुछ सेकंड की लापरवाही पड़ सकती है भारी

What To Do If EV Car Catches Fire: आजकल भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. पर्यावरण के लिए बेहतर और पॉकेट-फ्रेंडली होने की वजह से लोग इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच कई बार चलती ईवी में अचानक आग लगने की खबरें भी सामने आ जाती हैं. किसी भी गाड़ी में आग लगना बेहद डरावना होता है लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार में लगी आग नॉर्मल पेट्रोल-डीजल कार से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक होती है.

ऐसे समय में पैनिक होना या गलत कदम उठाना जानलेवा साबित हो सकता है. कुछ सेकंड की लापरवाही आपकी जान जोखिम में डाल सकती है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए, तो आपको भूलकर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए.

आग पर पानी डालने की गलती न करें

जब भी हम कहीं आग देखते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि उस पर पानी डाल दें. लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार की लिथियम-आयन बैटरी में आग लगी है तो उस पर पानी फेंकने की भूल बिल्कुल मत करना. दरअसल, ईवी की बैटरी में केमिकल रिएक्शन की वजह से आग लगती है, जिसे 'थर्मल रनअवे' कहते हैं. पानी डालने से यह केमिकल रिएक्शन रुकने के बजाय और ज्यादा भड़क सकता है.

इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट होने या जहरीली गैसें निकलने का खतरा भी दोगुना हो जाता है. कार में हमेशा एक क्लास-D या सूटेबल फायर एक्स्टिंग्विशर रखें, लेकिन अगर आग बैटरी पैक के अंदर है, तो खुद आग बुझाने के बजाय सीधे गाड़ी से दूर भागना ही सबसे समझदारी का फैसला होगा.

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आग देखते ही तुरंत गाड़ी से बाहर निकलें

अगर ड्राइविंग के दौरान आपको केबिन में जलने की अजीब बदबू आए नीचे से अजीब आवाजें सुनाई दें या बैटरी पैक की तरफ से धुंआ निकलता दिखे. तो एक सेकंड भी बर्बाद न करें तुरंत इंडिकेटर देकर कार को सड़क के किनारे या किसी सुरक्षित खुली जगह पर पार्क करें. गाड़ी को कभी भी किसी रिहायशी इलाके, सूखी घास या अन्य गाड़ियों के पास न रोकें, क्योंकि इससे आग फैल सकती है.

कार रुकते ही सबसे पहले इग्निशन (पावर) को पूरी तरह बंद कर दें. पावर ऑफ करने से करंट का फ्लो रुक जाता है, जिससे आग की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है. इसके तुरंत बाद बिना कोई समय खराब किए गाड़ी से उतर जाएं.

दरवाजे लॉक होने पर करें यह काम

इलेक्ट्रिक कारों में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसलिए आग लगने की स्थिति में कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है. अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से कार के दरवाजे और शीशे अंदर से लॉक हो जाएं, तो घबराने के बजाय कार के मैनुअल डोर ओवरराइड लीवर का इस्तेमाल करें, जो आमतौर पर डोर हैंडल के पास नीचे की तरफ होता है.

अगर वह भी काम न करे, तो बिना वक्त गंवाए किसी भारी चीज या सीट के हेडरेस्ट को निकालकर उसके नुकीले हिस्से से कार की साइड वाली खिड़की के कोनों पर जोर से मारें और उसे तोड़ दें. ध्यान रखें, सामने का शीशा (विंडशील्ड) बहुत मजबूत होता है, इसलिए हमेशा साइड का शीशा ही तोड़ना चाहिए.

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