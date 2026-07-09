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हिंदी न्यूज़ऑटोकैसे काम करती है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, क्या यह CNG से भी कम करती है प्रदूषण?

कैसे काम करती है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, क्या यह CNG से भी कम करती है प्रदूषण?

Flex Fuel Technology Working: जानिए कैसे काम करती है फ्लेक्स फ्यूल कार टेक्नोलॉजी? क्या गन्ने और अनाज से बनने वाला यह एथेनॉल ईंधन सीएनजी से भी कम प्रदूषण फैलाता है? जानिए पूरा सच.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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Flex Fuel Technology Working: देश में बढ़ते प्रदुषण और हर दिन महंगे हो रहे डीजल-पेट्रोल के चलते सरकार ने एथेनॉल पर दांव लगाया है. पुरे देश में अब एथेनॉल मिलने लगा है. बता दें कि, अभी ऑटो इंडस्ट्री में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की खूब चर्चा हो रही है. बड़ी-बड़ी ऑटो कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं. जिससे अब फ्लेक्स फ्यूल के बारें में आम जनता भी दिलचस्पी लेने लगी है.

फ्लेक्स फ्यूल को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं. तो चलिए आज बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि यह तकनीक आखिर काम कैसे करती है और क्या यह सीएनजी गैस से भी कम प्रदूषण फैलाती है.

कैसे काम करती है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी?

आपको बता दें कि, फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है फ्लेक्सिबल फ्यूल. इस टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियों में एक ही टैंक के अंदर आप पेट्रोल के साथ-साथ कितना भी परसेंट एथेनॉल मिक्स करके डाल सकते हैं. चाहे वो E20 हो या E85. 

फ्लेक्स फ्यूल इंजन के अंदर एक खास एथेनॉल सेंसर लगा होता है. जैसे ही आप फ्यूल भरवाते हैं यह सेंसर तुरंत भांप लेता है कि ईंधन में कितना एथेनॉल मिला है. इसके बाद गाड़ी का ईसीयू अपने आप फ्यूल की सप्लाई और इंजन की टाइमिंग को एडजस्ट कर देता है ताकि गाड़ी बिना झटके खाए स्मूथ चले.

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क्या सीएनजी से फैलाती है कम प्रदूषण?

अब बात करते हैं कि, प्रदुषण की तो आपको बता दें कि पर्यावरण के मामले में फ्लेक्स फ्यूल काफी अच्छा फ्यूल माना जाता है. सीएनजी एक फॉसिल फ्यूल है जो जमीन के नीचे से निकलता है और जलने पर थोड़ा-बहुत कार्बन जरूर छोड़ता है. 

जबकि एथेनॉल पूरी तरह प्लांट-बेस्ड होता है जो गन्ने और अनाज से बनता है. जब गाड़ी E85 या 100% एथेनॉल पर चलती है. तो साइलेंसर से निकलने वाली हानिकारक गैसें और ग्रीनहाउस गैसेस सीएनजी के मुकाबले भी काफी कम हो जाती हैं, जिससे हवा बहुत साफ रहती है.

कौन है असली बॉस?

जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो इसमें में भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन बाजी मार लेता है. क्योंकि सीएनजी किट लगने के बाद अक्सर गाड़ियों का पिकअप थोड़ा कम हो जाता है. फ्लेक्स फ्यूल कार चलाने में आपको बिल्कुल नॉर्मल पेट्रोल कार जैसा ही दमदार पिकअप और पावर मिलता है. 

लेकिन माइलेज के मामले में सीएनजी अभी भी आगे है. क्योंकि, एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी डेंसिटी होती है इसलिए फ्लेक्स फ्यूल मोड में गाड़ी का माइलेज पेट्रोल के मुकाबले करीब 15 से 20 परसेंट तक कम हो जाता है. लेकिन इसकी कम कीमत इस नुकसान की भरपाई कर देती है.

यह भी पढ़ें: भारत में बदल रहा कार खरीदने का ट्रेंड, CNG और EV गाड़ियों की हुई रिकॉर्ड बिक्री

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
CNG Flex Fuel Flex Fuel Vs Cng Flex Fuel Vs Cng Pollution
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