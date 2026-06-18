Tata Punch को टक्कर देने वाली SUV पर बड़ा ऑफर, 43,000 रुपये तक की बचत का मौका

Discount on SUV: अगर आप भी इस महीने अपने घर एक नई SUV लाने का प्लान बना रहे हैं. तो आपके लिए एक बेहद खास खबर है. भारतीय बाजार में टाटा पंच को सीधी टक्कर देने वाली हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) पर कंपनी ने जून 2026 के लिए अब तक का सबसे तगड़ा ऑफर निकाला है. हालांकि जून के महीने में इसकी कीमतों में ₹5,700 तक की मामूली बढ़ोतरी जरूर हुई है.

लेकिन इसके साथ मिलने वाले बंपर डिस्काउंट्स ने इस डील को ग्राहकों के लिए बेहद किफायती बना दिया है. इस समय आप इस शानदार SUV पर पूरे ₹43,000 तक की बड़ी बचत कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि किस वेरिएंट पर क्या ऑफर मिल रहा है.

जानें कितना मिल रहा है डिस्काउंट?

हुंडई ने अपनी इस पॉपुलर SUV के अलग-अलग वेरिएंट्स पर अलग-अलग डिस्काउंट्स दिए हैं ताकि हर बजट के कस्टमर को इसका फायदा मिल सके. अगर आप एक्सटर के पेट्रोल से चलने वाले S, S Executive, S Smart या फिर S+ ट्रिम्स को पसंद करते हैं. चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमैटिक तो आपको ₹25,000 का फ्लैट कैश डिस्काउंट मिलेगा.

इसके अलावा, ₹15,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रेप बेनिफिट और ₹3,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी शामिल है. वहीं, अगर आप इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट्स जैसे SX और SX(O) पर जाते हैं, तो वहां आपको ₹15,000 का कैश डिस्काउंट मिलने वाला है.

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CNG और फेसलिफ्ट मॉडल पर मिल रही है बचत

अगर आपका डेली रनिंग ज्यादा है और आप एक माइलेज फ्रेंडली CNG कार लेने की सोच रहे हैं. तो समझो आपकी लॉटरी लग गई है. हुंडई एक्सटर के ट्विन-सिलेंडर CNG वेरिएंट्स पर पूरे ₹43,000 तक का सबसे बड़ा फायदा दिया जा रहा है. इसके अलावा, जो लोग एक्सटर के फेसलिफ्ट मॉडल को खरीदने में दिलचस्पी रख रहे हैं, उनके लिए भी कंपनी ने ऑफर्स की झड़ी लगा दी है.

बेस HX2 वेरिएंट को छोड़कर, बाकी सभी ट्रिम्स पर ₹20,000 का कैश डिस्काउंट और ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, यानी कुल ₹35,000 तक की सॉलिड बचत का मौका आपके पास है.

कीमत, फीचर्स और पंच से असली मुकाबला

फीचर्स के मामले में यह कार पूरी तरह से प्रीमियम फील देती है. इसके बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. जबकि हायर वेरिएंट्स में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, सनरूफ और डैशकैम जैसे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं.

कीमत की बात करें तो एक्सटर की एक्स-शोरूम प्राइस रुपये 5.80 लाख से शुरू होकर रुपये 9.45 लाख तक जाती है. अपने इसी एग्रेसिव प्राइस ब्रैकेट और बेमिसाल फीचर्स के दम पर यह SUV मार्केट में टाटा पंच के दबदबे को कड़ी टक्कर दे रही है.

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