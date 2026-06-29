कार या बाइक के टायर पर छोटे-छोटे रबर के बाल क्यों होते हैं, इनका क्या काम?

Car Tyres Rubber Hair: कई लोगों ने कार, बाइक या स्कूटी के नए टायर पर छोटे-छोटे रबर के बाल जरूर देखे होंगे. इन्हें देखकर कई लोगों के मन में अलग-अलग सवाल आते हैं और इसे लेकर कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं. ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये रबर के बाल टायर की पकड़ मजबूत करने के लिए होते हैं, कुछ का कहना है कि ये सड़क पर आवाज कम करते हैं, जबकि कई लोग इन्हें बेहतर माइलेज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन छोटे-छोटे रबर के बालों का गाड़ी की परफॉर्मेंस, ग्रिप या माइलेज से कोई संबंध नहीं होता है. ये टायर बनाने की प्रक्रिया के दौरान अपने आप बन जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कार या बाइक के टायर पर छोटे-छोटे रबर के बाल क्यों होते हैं और इनका क्या काम है.

कब दिखाई देते हैं ये रबर के बाल?

टायर बनाने वाली इंडस्ट्री में इन छोटे-छोटे रबर के बालों को वेंट स्प्यूज (Vent Spews) या टायर निब्स (Tyre Nibs) कहा जाता है. कुछ जगह इन्हें स्प्रू नब्स, गेट मार्क्स या निप्पर्स के नाम से भी जाना जाता है. ये केवल बिल्कुल नए टायरों पर दिखाई देते हैं. जैसे-जैसे टायर का इस्तेमाल होता है, कुछ सौ किलोमीटर चलने के बाद ये अपने आप घिसकर खत्म हो जाते हैं.

कार या बाइक के टायर पर छोटे-छोटे रबर के बाल क्यों होते हैं?

कार या बाइक के टायर पर छोटे-छोटे रबर के बाल होने के पीछे टायर बनाने की एक जरूरी प्रक्रिया होती है, जिसे वल्केनाइजेशन कहा जाता है. फैक्ट्री में टायर तैयार करने के लिए कच्चे रबर को एक खास मोल्ड में रखा जाता है. इसके बाद उस पर बहुत ज्यादा गर्मी और हवा का दबाव डाला जाता है, जिससे रबर पूरी तरह मोल्ड का साइज ले सके और टायर मजबूत बन सके. इस मोल्ड में बहुत छोटे-छोटे वेंट होल बने होते हैं, जिनका काम अंदर फंसी हवा को बाहर निकालना होता है. जब दबाव बढ़ता है, तो हवा इन छेदों से बाहर निकल जाती है और उसके साथ थोड़ा-सा पिघला हुआ रबर भी बाहर आ जाता है. बाद में यही रबर ठंडा होकर सख्त हो जाता है और टायर पर छोटे-छोटे रबर के बालों के रूप में दिखाई देता है.

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क्या ड्राइविंग के दौरान इनका कोई फायदा होता है?

ड्राइविंग के दौरान इन रबर के बालों का कोई फायदा या यूज नहीं होता है. इनका गाड़ी की परफॉर्मेंस, स्पीड, सड़क पर पकड़, सुरक्षा, शोर या माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ता है.ये केवल टायर बनाने की प्रक्रिया की एक निशानी होते हैं और कुछ समय बाद सामान्य इस्तेमाल के दौरान अपने आप घिस जाते हैं.

इनका क्या काम होता है?

टायर बनाने की प्रक्रिया में इन रबर के बालों को जरूरी माना जाता है. दरअसल ये इस बात का संकेत होते हैं कि टायर बनाते समय मोल्ड के अंदर फंसी हुई हवा पूरी तरह बाहर निकल गई थी. इससे रबर पूरे टायर में अच्छी तरह फैल जाता है और उसके अंदर हवा के बुलबुले नहीं बनते हैं. अगर टायर के अंदर हवा फंस जाए, तो उसकी मजबूती पर असर पड़ सकता है. इसलिए नए टायर पर दिखाई देने वाले ये छोटे-छोटे रबर के बाल इस बात का संकेत माने जाते हैं कि टायर सही तरीके से तैयार किया गया है.

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